Mette in vendita la sua verginità per debiti: questa è la storia di Amanda

Amanda è una ragazza di vent’anni che ha deciso di mettere in vendita la sua verginità per pagare dei debiti. Un paio di anni fa infatti ha rischiato di morire in un brutale incidente, e da allora la famiglia ne ha spesi di soldi per lei.

Amanda ha deciso di mettere in vendita la sua verginità: cosa accadde due anni fa

Di origine svizzera, Amanda è una ragazza come le altre, se non fosse che porta il fardello di molti debiti economici sulle sue spalle. Quando aveva 18 anni infatti ha avuto un brutto incidente d’auto. Con la macchina infatti era finita nelle acque di un fiume, dopo aver sfondato una recinzione.

Il fatto che sia ancora viva è un miracolo. Al di là dei danni alla vettura, infatti, per curarla e rimetterla in sesto, la famiglia ha speso fior di quattrini fino ad indebitarsi. Anche perché la tragedia era avvenuta all’estero quindi le spese per farla tornare a casa sono state ancora più ingenti. Per ripagare i genitori di quanto hanno speso per lei, la ragazza ha dunque deciso di mettere in vendita la sua verginità. Sta infatti tenendo un’asta al migliore offerente.

Il suo gesto, da un lato encomiabile nei riguardi della famiglia, sta comunque facendo molto discutere, in particolar modo la comunità svizzera. Il suo scopo è riuscire a raccogliere 50mila sterline per ripagare i suoi genitori.

La spiegazione di Amanda

Stando al racconto riportato anche sul Daily Mail, Amanda ha spiegato che per lei la verginità ha sempre avuto un grande valore. Oggi però a distanza di tempo dai tragici eventi che l’hanno colpita, non è più importante come prima. L’incidente che ha avuto, le ha fatto capire che la vita è tutto in imprevisto, oggi c’è domani chissà. Per questo non dà più peso alla sua prima volta. Ha dunque messo in vendita la sua verginità, senza dare importanza a chi potrebbe essere l’uomo con cui la perderà.

Amanda impossibilitata a lavorare

Amanda ha deciso di intraprendere questa bizzarra e discutibile strada per un motivo preciso. Sebbene abbia avuto il miracolo di rimanere in vita, l’incidente l’ha resa impossibilitata fisicamente a poter lavorare.

Ha dunque aperto un sito web, ha caricato delle sue foto in intimo e ha iniziato a sponsorizzarsi, per raggiungere l’offerta migliore. Ricordiamo che dal 1942, in Svizzera la prostituzione è diventata una libera professione autorizzata. Quello che però preoccupa è che sono sempre di più le ragazze pronte a vendersi.