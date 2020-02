Conoscete la nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni? È uguale a Laura Torrisi [FOTO]

Leonardo Pieraccioni è di nuovo innamorato

Venerdì scorso è stato protagonista di uno show su Rai Uno con i suoi amici e colleghi Carlo Conti e Giorgio Panariello. Stiamo parlando dell’attore e regista Leonardo Pieraccioni che oggi compie 55 anni.

I tre artisti toscani reduci dallo spettacolo teatrale in giro per l’Italia, ora lo hanno riproposta in prima serata ottenendo un grandissimo successo. Infatti hanno battuto nettamente il reality show Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. Mentre dal punto di vista sentimentale, sapevate che Pieraccioni ha una nuova compagna?

Chi è Teresa Magni?

Dopo aver chiuso la sua relazione sentimentale con l’ex gieffina Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni sembra avere di nuovo il cuore impegnato. Stando alle voci che circolano sul web, ma anche una foto pubblicata su un settimanale, la nuova fiamma dell’attore è regista fiorentino sia molto somigliante alla sua ex.

C’è chi dice che sia la sosia della nota attrice siciliana che lo scorso settembre ha partecipato come concorrente alla prima edizione di di Amici Celebrities. Mentre Pieraccioni viene da un lungo periodo in cui ha fatto il papà single.

Ma a quanto pare ora l’uomo sembra essere ancora una volta innamorato. La fidanzata è anch’essa originaria di Firenze e non fa parte del mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)

Leonardo Pieraccioni e la fidanzata più giovane di 16 anni

Il nuovo amore di Leonardo Pieraccioni è Teresa Magni. Quest’ultima e il regista toscano sono stati fotografati insieme più di una volta e la loro storia sembra essere ufficiale. Sul web, però, gira voce che l’amico di Conti è Panariello abbia cercato nella nuova fidanzata la sosia della sua ex Laura Torrisi. I due formano una coppia da un paio di anni.

La Magni è una 37enne e ne ha 16 in meno della sua dolce metà. Ma la grande differenza d’età non è mai stato un problema per i due innamorati. Come Leonardo che è padre di Martina, anche Teresa ha una figlia che si chiama Anna, venuta al mondo da una precedente relazione. La ragazza è abbastanza riservata, infatti si hanno poche informazioni sul suo conto.