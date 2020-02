Uomini e Donne, Barbara De Santis rischia di essere cacciata dallo studio

Barbara rischia di essere cacciata

Gianni Sperti è su tutte le furie per un gesto di Barbara De Santis poco carino nei suoi confronti. In poche parole ha fatto lo screenshot di un suo post di Instragram e l’ha portato nello studio.

Nel post ha accusato l’opinionista di essere sia un nullafacente che un mantenuto, in quanto la sua presenza è inutile. Davanti a questa accusa Maria de Filippi ha preferito restarne fuori per non esprimere il suo pensiero.

Fatto sta che Barbara si è giustificata dicendo che ha sbagliato a condividere l’idea negativa, dal momento che era destinata a una chat privata. La sua rabbia è stata scatenata da un intervento dell’uomo sulla sua ultima conoscenza.

‘Non mi faccio mantenere come qualcun altro lì dentro’

Barbara rischia di essere cacciata dal programma Uomini e Donne non solo per questo spiacevole episodio. In effetti lei è sempre al centro delle discussioni che nascono tra i partecipanti del Trono Over. Il suo bersaglio è principalmente Gemma Galgani, la quale spesso preferisce ignorare le sue provocazioni.

Nelle ultime puntate andate in onda non solo ha lanciato un biscotto contro un cavaliere, ma gli ha tirato anche una scarpa. Armando Incarnato voleva restituirgliela, però ha ricevuto l’altra. La situazione è degenerata durante una sfilata: si è lamentata dei voti di alcuni uomini, dunque ha fatto di tutto per annullarli.

Non ha accettato quelli di Armando, il quale ha dovuto mettere da parte la paletta. A quel punto le altre dame le hanno consigliato di vivere determinate situazioni con più scioltezza. Anche Gianni le ha consigliato ciò e così ha avuto inizio una forte lite. Una volta tornata a casa, Barbara si è sfogata sui social. Le sue parole sono state lette dal diretto interessato che non ha esitato a usarle come prove contro di lei.

‘Tu qui non hai costruito nulla con nessuno’

Durante la sfilata Gianni ha dato a Barbara un due e ha colto l’occasione per parlare delle sue accuse. Ha mostrato le prove del suo gesto, dunque ha cercato di spiegarsi. Non era sua intenzione pubblicarlo, ragion per cui ha chiesto scusa.

In realtà ha ammesso che non è tranquilla quando mette piede nello studio perché tutti la attaccano. Non riesce a trovare l’anima gemella per incompatibilità caratteriali, però molti credono che sia solo un modo per restare davanti ai riflettori.