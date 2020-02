Piero Pelù ha gabbato Amadeus: “Clamoroso plagio a Sanremo”

Piero Pelù avrebbe commesso un plagio con il Gigante, pezzo presentato al Festival d Sanremo 2020

Piero Pelù ha fregato Amadeus e Sanremo intera. A sganciare la bomba Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ed opinionista di Barbara d’Urso attraverso un articolo pubblicato su Libero Quotidiano. Il giornalista riporta una voce emersa in rete nelle ultime ore, secondo cui il pezzo dell’ex componente dei Litfiba avrebbe palesemente plagiato Keep Your Heart Broken dei The Rasmus.

Nel pezzo Alessi prima fa una carezza a Piero Pelù: la canzone piace, inoltre è dedicata al nipotino. Insomma, sa mettere d’accordo le anime rockettare e i nonni dalla lacrima facile, ma l’accusa di plagio continua a montare.

Critiche dai detrattori

Quantomeno singolare, segnala Alessi, che nessuno dei giornalisti, fini conoscitori di musiche e canzonette, se ne fosse accorto. Il pezzo del 58enne toscano si sarebbe palesemente rifatto a Keep Your Heart Broken dei The Rasmus, gruppo musicale rock alternativo finlandese. Sui social diversi utenti hanno già condannato l’artista, reo di aver preso in giro il direttore artistico Amadeus, la commissione e soprattutto il pubblico.

Alla prima partecipazione in gara (nelle sue due precedenti apparizioni, datate 2001 e 2018, non era andato oltre l’ospitata), Piero Pelù ha finito chiudendo la classifica in quinta posizione. Un signor traguardo, che gli rende onore. Oggi tutti quei favorevoli responsi potrebbero però trasformarsi in vibranti critiche.

Certo, la musica è composta da sette notte e spesso capita di trovare analogie tra due brani, però Pelù avrebbe veramente esagerato. Troppo forti le analogie per credere si tratti semplicemente di una coincidenza. Così dicono almeno i detrattori.

Un utente, premesso prima di volergli bene, sottolinea che la sua Gigante è uguale uguale al pezzo dei The Rasmus. Un altro si lascia andare all’ironia: gli pare di averla già sentita da qualche parte e vorrebbe sapere quale opinione si siano fatti i The Rasmus.

Piero Pelù: canzoni confuse

Per adesso nessuno si è espresso ufficialmente. Il dubbio resta, anche se – conclude Alessi – lui è il meno indicato a scioglierlo, essendo stonato come una campana. Se sente insieme le due canzoni le confonde.

Essendoci in ballo la sua stessa reputazione Pelù dovrà necessariamente intervenire per smentire le illazioni. Quando e come lo farà? Il popolo del web si è chiaramente schierato contro il cantante e oggi il diretto interessato è obbligato a dare spiegazioni credibili.