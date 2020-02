Antonella Elia stronca Adriana Volpe: “Idiota. Non è amica mia”

Antonella Elia sparla di Adriana Volpe: non crede più sia sua amica

Dopo il furente scontro con Patrick Pugliese, ancora una volta Antonella Elia spara a zero contro Adriana Volpe. In questa occasione punta il dito verso una persona che considerava amica. Opinione oggi cambiata perché la conduttrice eviterebbe sempre di prendere una posizione netta.

L’angelo dei coinquilini

A vederla giocare come una “id**a” con uno che l’ha trattata male, la Elia prova turbamento. Per lei Adriana è una stupida. E serve poco l’intervento di Serena Enardu, secondo cui sta giocando. Nella disamina sulla Volpe, la Elia sostiene stia mettendo i piedi in due scarpe.

Si era convinta Antonella Elia fosse lei l’angelo dei coinquilini. Il litigio con Patrick e il presunto tradimento di Adriana l’hanno buttata giù. Recupererà il buonumore? Mentre conversa insieme al compagno (?) Pago, l’ex tronista di Uomini e Donne esprime forti dubbi: Antonella è per lei una bomba ad orologeria e prima o poi esploderà, sulla falsariga degli sfoghi durante la sua doppia partecipazione all’Isola dei Famosi.

Dopo il litigio consumatosi a favore di telecamera con Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese dà la propria versione dei fatti alla Volpe. Il concorrente del GF Vip esamina l’accaduto in modo tranquillo, fermo sulle sue ragioni. A suo dire, la Elia è davvero furba: non ci casca più nelle sue trappole.

Dichiara di non averla spinta e, secondo il suo punto di vista, l’opinionista di #cr4 – La Repubblica delle Donne lo ha preso di mira perché lo considera un avversario forte e già da diverso tempo gli prenderebbe, invano, le misure.

Adriana Volpe non ritiene Antonella Elia sia abbastanza intelligente

Adriana Volpe, limitatasi semplicemente ad ascoltare, se ne lava figuratamente le mani. Voleva sentire entrambe le campane e così è stato. Per l’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia la Elia sarebbe intelligente, ma non abbastanza.

Già qualche settimana fa l’ex naufraga c’era rimasta male nel vedere la coinquilina prendere le parti di Fernanda Lessa, con cui ha avuto diversi screzi fin dai primi giorni. Il detonatore passa ora ad Alfonso Signorini!