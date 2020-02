Elton John: sospende il concerto per problemi di salute

Elton John ferma il concerto per problemi di salute

Durante il suo ultimo concerto ad Auckland Sir Elton John ha abbandonato il palco e si è scusato con il pubblico accorso, spiegando che il dramma vissuto dipende da una polmonite atipica.

Il cantautore inglese aveva in programma ben 25 canzoni allo Smart Stadium ma dopo la 16esima, accasciatosi sul pianoforte, è stato costretto a chiudere anticipatamente lo show. Non ha nemmeno tentato di celare le lacrime sul suo viso, mentre i fan tentavano di confortarlo riservandogli un caloroso applauso.

Prima di lasciare il palcoscenico ha espresso dispiacere per la decisione presa, era davvero dispiaciuto, mentre ancora gli spettatori continuavano a tributargli il loro omaggio. Presosi una pausa di dieci minuti circa, è tornato per parlare con i presenti. La sua voce è andata, ha sommessamente affermato Elton John una volta calcate nuovamente le scene, con un nuovo abito.

The show must go on

Eppure, a dispetto dei problemi di salute e della fatica, Elton ha portato avanti il concerto ma era chiara la sua sofferenza nell’eseguire i rimanenti 8 pezzi in scaletta. Uno sforzo, quello del 72enne, fatto in segno di rispetto agli ammiratori e alla sua musica. Così facendo rischia però di pagare un prezzo troppo elevato in termini di salute.

L’esibizione è la prima delle tre date annunciate nella città della Nuova Zelanda e, malgrado le precarie condizioni di salute, si è comunque convinto a continuare la tournée. Ora il baronetto inglese ha qualche riposo di riposo prima di riprendere impegni (concordati per il 18 e il 20 febbraio), nella speranza di recuperare le energie necessarie.

Nel frattempo, Elton John ha ringraziato ulteriormente i sostenitori su Instagram, mediante un post in cui spiega la sua situazione. Poco fa gli è stata diagnosticata la polmonite, tuttavia intendeva offrire il migliore spettacolo umanamente possibile. Ha suonato e cantato a squarciagola, finché la voce non lo ha più potuto supportare. È deluso, profondamente turbato e dispiaciuto. Ha dato il 100%.

Elton John: i fan si stringono solidali

La reazione dei fan lascia intuire che abbiano pienamente compreso il disagio provato dal loro beniamino. Piuttosto preoccupati di come stia al momento: alla soglia dei 73 anni (li compirà il prossimo 25 marzo) il fisico è ovviamente più fragile rispetto al passato. L’augurio, unanimemente condiviso, è che non gli chieda troppo, onde evitare di peggiorare.