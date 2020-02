Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “La loro storia durerà poco”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: secondo un ex cavaliere di Uomini e Donne difficilmente la loro storia durerà

Più che una storia d’amore, quella tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è un romanzo. Come nei romanzi, i colpi di scena hanno movimentato la loro relazione sin dalla frequentazione a Uomini e Donne.

Slanci improvvisi, rotture sofferte, seconde opportunità, buoni propositi hanno tenuto e tengono incollati allo schermo i telespettatori. Solamente nella scorsa puntata del Trono Over, la dama, tornata per sfilare, ha glissato sulla attuale situazione.

A esprimersi sulla frequentazione ci ha pensato un vecchio volto del dating show, Antonio Jorio, felicemente fidanzato con la sua Annamaria, che fra le colonne del magazine ufficiale ha scomodato un paragone. A lui la coppia ricorda Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Non sa se ce la faranno a stare insieme, sebbene glielo auguri con tutto il cuore.

Limiti caratteriali

Pur uniti da forti sentimenti, le incompatibilità caratteriali tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri li porteranno a desistere. Questo è almeno il timore di Antonio Jorio, uno dei (rari) esempi dei personaggi transitati nel programma di Canale 5 ancora innamoratissimo della dolce metà, conosciuta negli studi tv.

La sua Ida si chiama Annamaria Pancallo, l’ha conosciuta quattro anni fa e da allora sono sempre rimasti insieme. Certo, le litigate capitano, ma tenacemente portano avanti la loro love story con continuo desiderio di amare ed essere ricambiati.

Ha trovato poco fortuna finora della sua permanenza Gemma Galgani. Ormai da dieci anni è al Trono Over e pare non abbia alcuna intenzione di mollare. Annamaria Pancallo ha deciso di commentare le gesta della dama torinese.

È una donna che ammira tantissimo, sempre pronta a mettersi in gioco e crede sia evidente la sua voglia di innamorarsi. A smentire le parole degli storici detrattori, in primis Tina Cipollari, secondo cui Gemma è semplicemente in cerca di popolarità.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: allontanamenti e avvicinamenti

Su Ida e Riccardo la Pancallo ha espresso parole altrettanto positive. Li apprezza parecchio e crede che la loro storia ricordi lei e Antonio. Riconosce gli stessi sentimenti. I continui allontanamenti e avvicinamenti – ha concluso – sono un segnale da non trascurare.

Se Antonio esterna perplessità, Antonia è decisamente più positiva sul lieto fine. Chi dei due ha ragione? Il pubblico è spaccato a metà. Sotto con le prossime puntate per ulteriori aggiornamenti.