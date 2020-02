Nikita Pearl Waligwa, è morta a soli 15 anni la giovane attrice di Queen of Katwe

E’ deceduta a soli 15 anni Nikita Pearl Waligwa, la star di Queen of Katwe aveva un tumore al cervello ricomparso dopo 4 anni

Lutto nel cinema, è morta Nikita Pearl Waligwa, la star di Queen of Katwe aveva solo 15 anni. L’attrice era una delle promesse del mondo Disney, apprezzata per la sua bravura e amata da tutti. La giovanissima protagonista di Queen of Katwe, grande successo Disney del 2016, è morta a causa di un cancro che sembrava avesse sconfitto.

Il cancro al cervello l’aveva colpita e si era curata. Tutto sembrava stesse procedendo bene, tuttavia il tumore è tornato e non ce l’ha fatta. La regina bambina, come era soprannominata dai suoi fan, è crollata.

Nikita Pearl Waligwa era l’attrice ugandese più famosa in assoluto e la regista Mira Nair l’aveva voluta come protagonista nel film del 2016. E’ stata proprio la regista a procurarle i migliori specialisti per curare la ragazzina, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Nikita Pearl Waligwa aveva un tumore al cervello

In Uganda non c’erano le giuste attrezzature per curare la piccola Nikita Pearl Waligwa e quindi la regista aveva fornito i medici migliori per la star. Ma la bella Nikita non ha superato l’ultima fase delle cure, che era anche quella più intensiva, ed è morta.

Ad appena 15 anni ha dovuto arrendersi e non ha avuto più ola forza di lottare. La piccola nel film evento del 2016 aveva dato prova della sua bravura. Anche Lupita Nyong’o è stata nel cast del film “Queen of Katwe, dove vestiva il ruolo della madre, mentre David Oyelowo interpretava l’insegnante di scacchi.

La 15enne protagonista della vera storia di Phiona Mutesi

Nel film la 15enne deceduta prematuramente vestiva il ruolo di Phiona Mutesi, la storia vera di una ragazza nata nella baraccopoli di Katwe. La ragazza era uscita dalla povertà grazie al gioco degli scacchi.

La giovane Phiona nel 2010 ha partecipato alle Olimpiadi degli Scacchi. Nel 2012, dopo aver vinto il titolo di Candidato Maestro FIDE Femminile, rientra fra prime giocatrici titolate in Uganda nel gioco degli scacchi. La sua storia nel film ha commosso tutto il mondo.

In Italia il film con la piccola Nikita è stato presentato al Giffoni Film Festival e poi mandato in onda su Sky Cinema. Ad oggi, la notizia della morte della 15enne è un vero dramma nel mondo del cinema e tutti la piangono ricordandola con affetto.