Elettra Lamborghini incidente hot sfiorato a Domenica In (VIDEO)

A Domenica in Elettra Lamborghini rivela di avere lo scotch sulle tette, sfiorato un incidente hot mentre fa vedere il piercing sul seno a Mara Venier

Ospita di Mara Venier a Domenica, Elettra Lamborghini ne combina un’altra delle sue. La cantante come al solito è sempre esuberante e non si sottrae alle domande della Venier. La sua intervista sin da subito si rivela molto divertente ed esilarante.

Durante l’ospitata c’è però mancato poco che la bella Lamborghini fosse protagonista di un nuovo incidente hot. E dire che lei non è nuova a questo tipo di incidenti! Già sul palco di Sanremo è uscita fuori di seno e un Amadeus imbarazzato l’ha coperta all’improvviso!

Con Mara la cantante è stata molto esuberante e le due donne hanno chiacchierato e riso tanto. Ad un certo punto la padrona di casa ha notato, come era prevedibile, il piercing al naso di Elettra e non ha potuto a fare a meno di chiederle qualcosa in merito.

Elettra Lamborghini ha rivelato di stare togliendo i tatuaggi

La regina del twerking ha prontamente risposto e ha detto che sta cercando di toglierli tutti. Alla Venier ha rivelato di avere già tolto il piercing che aveva alla lingua. La conduttrice non si è accontentata della risposta e ha insistito sull’argomento. Allora Elettra con tono ironico ha chiesto a Mara se voleva vedere il suo brillocco.

Di cosa stava parlando Elettra? Di un piercing speciale, così ha fatto vedere a Mara quello che aveva al seno. Non appena lo ha visto Mara ha rabbrividito per il dolore che deve aver provato. Durante la sua ospitata in studio la Lamborghini però ha dovuto lottare anche per non far vedere cosa aveva sotto il tailleur di paillettes.

La Lamborghini ha detto di aver messo lo scotch alle tette

La cantante sotto il completo infatti non indossava nulla e la giacca si apriva in continuazione. Il regista cercava in tutti i modi di fare le riprese alte, in modo da non far vedere il seno prosperoso della cantante.

E i suoi continui movimenti facevano muovere la giacca, tanto che quando ha fatto vedere a Mara il brillocco stava per accadere un nuovo incidente hot. Mara Venier le ha fatto tanti complimenti per il fisico e il look quando Elettra stava per congedarsi.

La Lamborghini ha commentato le parole della Venier con una battuta che ha spiazzato la conduttrice. Elettra ha infatti rivelato di aver messo dello scotch sulle tette per non farle uscire, e le ha anche chiesto se voleva vedere. E Mara ha confermato la presenza dello scotch!

