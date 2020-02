Martina Nasoni sconfessa Serena Enardu: “Non è innamorata di Pago”

Martina Nasoni nutre dei dubbi sull’amore di Serena Enardu per Pago

Mentre le settimane dentro la Casa del Grande Fratello Vip 4 scorrono velocissime, fuori Martina Nasoni, l’ultima vincitrice dell’edizione Nip, segue con trasporto le vicende. La ragazza dal cuore di latta, ospite di Giada Di Miceli a Radio Radio, durante il programma Non Succederà Più ha espresso la propria opinione sulle dinamiche nel reality, a cominciare dagli sviluppi tra Serena Enardu e Pago.

Se inizialmente sosteneva, da inguaribile romantica, la causa dell’ex tronista, in questi giorni stanno uscendo dei dettagli che vanno contro di lei e stanno mettendo in dubbio la sua credibilità, il suo sentimento. Qualcosa fa presumere a Martina Nasoni che non sia realmente innamorata di Pacifico e gli stia accanto solamente perché è nella Casa di Cinecittà.

La prima scelta

In riferimento alle ultime rivelazioni circa il fine settimana trascorso da Serena Enardu col suo tentatore Alessandro Graziani, la bella umbra pensa abbia scelto il cantautore dopo aver testato il terreno dall’altra parte. Devi essere la prima e unica scelta, non la seconda. Pago è cotto di lei. E l’ex gieffina considera bellissimo vederlo ancora così innamorato, come un ragazzino, dopo sette anni insieme. Per lei Serena ha commesso troppi errori.

Sull’amore sbocciato tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Martina Nasoni considera il figlio di Massimo adorabile, davvero un ragazzo d’oro ed è davvero preso. Invece lei è titubante, non sa esattamente cosa vuole. Spera solo che Clizia non prenda in giro Paolo e non stia giocando. Ad oggi li vede parecchio presi, ma serve tempo e poi lei è pure più grande di lui. Va ancora capito se il sentimento dell’ex moglie di Francesco Sarcina è sincero oppure se è tutta strategia.

Martina Nasoni: la candidata alla vittoria

In chiusura, Martina esprime le sue preferenze sui concorrenti di questa edizione. Ha un debole per Paola Di Benedetto, ne apprezza il personaggio, ma la vittoria la darebbe a Fernanda Lessa per il suo percorso di vita. Apprezza che si è sempre addossata la responsabilità degli errori commessi, è un messaggio positivo e sente possa farcela.

Da una passata vincitrice è un’eccellente investitura: i telespettatori la penseranno allo stesso modo? Sebbene romantica, come si è autodefinita lei, ha a sua volta parole di biasimo verso Serena Enardu, che pare essersi ormai inimicata il mondo intero. Ne ha combinate troppe al compagno e il pubblico conta i giorni alla sua uscita.