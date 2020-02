Gabriel Garko: “È finita con l’amico speciale Gabriele Rossi”, ecco le prove

Gabriel Garko e Gabriele Rossi avrebbero smesso di frequentarsi

Anche le migliori storie (talvolta) finiscono. Di amore o di amicizia, chi lo sa. Gabriel Garko e Gabriele Rossi, al centro del gossip negli ultimi mesi, avrebbero deciso di separare le loro strade, secondo quanto riferiscono le recenti voci emerse su note testate.

I due non vengono più pizzicati a godersi la rispettiva compagnia da parecchio tempo, segno che abbiano definitivamente tagliato i ponti? Sull’orientamento sessuale di Garko i paparazzi ci hanno parecchio marciato sopra.

Sembrava fosse sul punto di dire la verità da Mara Venier. E invece niente, il bellissimo 47enne ha protetto gelosamente il privato. Non che ci sia nulla di sbagliato (per carità!), pure a livello d’immagine il gioco ha dato frutti a Gabriel Garko, accrescendo ancor di più il già naturale fascino di uno dei pochi divi ancora in attività.

Sparito dai radar

Dell’attore erano sbucate fuori alcuni scatti ritraenti i presunti amanti nel locale dei genitori dell’ex gieffino. Una presentazione ufficiale? O una semplice visita di cortesia? Mistero. Se la scorsa settimana Gabriele è stato pizzicato al fianco del cantante Lorenzo Licitra in diverse occasioni, Gabriel Garko è sparito dai radar. Agli auguri social di buon San Valentino gli ha unicamente risposto la sua ex, Eva Grimaldi, ormai felicemente unita in matrimonio con Imma Battaglia.

In questa occasione a mettere un punto al rapporto è stato il settimanale Spy. Gabriele Rossi – annuncia la rivista – stavolta balla da solo. E dunque chiede cosa ci facesse pochissimi giorni prima alla Balera dell’Ortica a Milano. Ma soprattutto perché mancava alla serata l’amico del cuore Gabriel.

Gabriel Garko: non più il rapporto di un tempo

Tra i tanti nuovi amici, ha fatto rumore l’assenza del volto di numerose fiction italiane. Dalle informazioni raccolte tra i colleghi non ci sarebbe più l’amicizia di un tempo. E qualora si fossero sul serio allontanati qual è la causa? A “naso” una spiegazione diretta va piuttosto esclusa. Finora sono sempre stati molto attenti a non lasciare trapelare particolari dettagli e un cambio di marcia ha tutta l’aria di una speranza, più che di una possibilità concreta.