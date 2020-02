Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Periodo buono per le persone nate sotto il segno Vergine. Giornata un po’ sottotono per i nativi dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 17 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo lunedì inizia con la Luna favorevole ma la settimana nel complesso sarà un po’ sottotono. Anche se questo è un periodo di attesa, dalla seconda metà di marzo arriveranno buone opportunità. Non scoraggiatevi, sapete benissimo come andare avanti.

Toro – Questa è una settimana molto interessante e forte. Le giornate più belle saranno quelle tra martedì e giovedì. Dopo un periodo di assenza, potete ritornare a fare il vostro lavoro. Anche nella vita privata potrebbero esserci delle riconferme.

Gemelli – La Luna opposta può fermare qualche progetto ma in generale state vivendo una fase di recupero. In questo inizio settimana è molto probabile che dobbiate discutere o ridiscutere di alcuni progetti. Da aprile sarete più vicino al vostro traguardo.

Previsioni di lunedì 17 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – La vostra missione della vita è quella di amare e di essere amati. Difficilmente riuscite a stare senza amore. Entro giovedì potrebbe nascere una certa agitazione e per vari motivi potreste sentirvi fuori gioco.

Leone – Chi ha un’attività o lavora a tempo determinato oppure ha un contratto in scadenza, dalla prossima estate non farà più quello che sta facendo adesso. Anche se sentite un certo senso di ingratitudine, questa giornata vi invita a eliminare qualsiasi tipo di tensione. Questa sarà una settimana importante, almeno fino a mercoledì.

Vergine – In questo periodo sono tanti quelli che hanno avuto delle conferme. Chi deve fare qualche richiesta, deve farla adesso. In generale, questo è un periodo buono per chi vuole primeggiare.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – La settimana si apre in maniera un po’ pesante e questo è un mese che può addirittura mettere in dubbio alcune relazioni. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non parlare ma di osservare e capire se qualcosa sta cambiando. Tutto quello che fino ad adesso è stato trascinato per i capelli, sarà abbandonato entro la metà dell’anno.

Scorpione – Settimana interessante. In questo lunedì è il caso di fare un piccolo programma per capire cosa portare avanti e come sfruttare al meglio le vostre risorse. Se dovete parlare con una persona che vi interessa, puntate sulla giornata di mercoledì.

Sagittario – La settimana inizia con la Luna nel segno. Anche se saranno sette giorni molto intensi, dovete rivedere un discorso di lavoro e fare dei programmi. Anche se nello scorso anno c’è stata una chiusura, alla fine si è rilevata positiva perché vi siete liberati di un peso.

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Nella vostra vita ci sarà un cambiamento drastico e forse anche un’innovazione. Dopo un certo disagio iniziale, arriverà una piacevole gratifica. Se dovete chiarire alcune cose in campo lavorativo, potete farlo entro giovedì.

Acquario – Siete in una condizione di forte stress, che può causare problemi anche dal punto di vista fisico. Probabilmente negli ultimi quattro mesi è stato necessario ritrovare un po’ di tranquillità. La rivoluzione sta prendendo piede e a primavera inoltrata la vostra vita verrà scombussolata.

Pesci – Questa settimana inizia con qualche piccola discordia. Questo è un lunedì un po’ sottotono ma ci sarà un momento di grande forza, soprattutto nella prossima domenica, quando la Luna sarà nel segno. Spesso in amore siete proprio voi che combinate dei piccoli guai, ecco perché vi trovate di fronte situazioni un po’ difficili da gestire.