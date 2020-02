Un Posto Al Sole anticipazioni 17-21 febbraio: il gesto di Alberto fa soffrire Clara

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole annunciano scoppiettanti novità. Clara rivela ad Alberto di essere incinta, ma la reazione dell’uomo la spinge a prendere una sofferta decisione.

Serena e Filippo tentano di fare pace ma qualcuno rovina i loro piani di coppia. Marina affronta Rosato ma la situazione degenera in maniera pericolosa. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap napoletana in onda su Rai 3 da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Clara affronta Alberto

Dopo le ultime vicissitudini, Alberto decide di tornare a vivere a Palazzo Palladini. I condomini, però, non sono felici di averlo tra i piedi e fanno di tutto per fargli cambiare idea. In seguito, Clara gli comunica una notizia che potrebbe costringerlo ad assumersi le proprie responsabilità.

I coniugi Pergolesi tentano di fare pace ma una notizia a dir poco sconvolgente rovina il loro momento idillico. Alberto rifiuta di riconoscere il bambino che Clara porta in grembo. Ferita dalla sua reazione negativa, Clara prende una dolorosa decisione. Mentre Serena inizia a sentirsi stanca per la propria condizione di madre sola, Leonardo s’intrufola di nuovo nella sua vita.

Marina litiga con Rosato

Le anticipazioni delle puntate della soap ‘Un Posto Al Sole’ annunciano che Filippo e Serena hanno deciso di dare un’altra chance al loro matrimonio. Mentre sono sul punto di ricomporre la famiglia, Leonardo è pronto a rovinare i piani dei genitori della piccola Irene. Andrea e Arianna scoprono che l’adozione internazionale è andata a buon fine.

I condomini di Palazzo Palladini decidono di unirsi per festeggiare questa lieta notizia. La moglie di Andrea sente il bisogno di mettere in chiaro la sua situazione sentimentale con Samuel. Infine, Alberto, che è tornato a vivere a Palazzo Palladini, è costretto a sottostare alle scelte dei condomini.

Dopo aver tentato di riabilitare la sua figura professionale, la signora Giordano decide di affrontare Rosato. Purtroppo, la situazione prende una piega inaspettata. Serena e Filippo decidono di dare un’altra chance alla loro relazione ma a causa di Leonardo, la cena si conclude in maniera diversa. Renato, sempre più deciso a riprendersi la cantina che gli è stata sottratta con l’imbroglio, organizza uno scherzo ai danni di Raffaele e Guido.