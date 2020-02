Una Vita anticipazioni 17-21 febbraio: Guillermo avvelenato, Augustina nasconde qualcosa

Le anticipazioni di Una Vita annunciano due fatti inquietanti: l’omicidio di frate Guillermo e il malore di Celia. Padre Telmo è convinto che sia stato Espinera a uccidere il frate, mentre Mendez sembra essere vicino a scoprire l’identità del vero assassino.

Nel frattempo, la gravidanza di Celia è a rischio. Perderà il bambino? Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della celebre soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio.

Anticipazioni Una Vita: due fatti sconvolgono Acacias

Confuso e pieno di dubbi, padre Telmo decide di abbandonare la parrocchia per schiarire i pensieri. Ursula, convinta che frate Guillermo stia spingendo il giovane parroco a lasciare il sacerdozio, sfoga tutta la rabbia contro di lui. La sera stessa, un misterioso individuo si presenta in canonica e uccide il frate. Telmo rincasa e trova il suo mentore accasciato a terra, privo di vita.

Questa notizia sconvolge tutti gli abitanti di Acacias, in particolare padre Telmo e Ursula. Mentre il commissario Mendez porta avanti le indagini sulla misteriosa morte di Guillermo, Celia si sente molto male durante una passeggiata notturna.

Questi due fatti inquietanti portano scompiglio e preoccupazione tra gli abitanti di Acacias. Molti temono che la cugina di Lucia perda il bambino che porta in grembo. Nel frattempo, Mendez scopre che il frate è stato avvelenato con delle erbe e l’uomo di legge ha finalmente una prima pista da seguire.

Augustina agitata per l’omicidio di Guillermo

Dalle anticipazioni delle puntate della soap ‘Una Vita’ in programma fino al 21 febbraio, emergono altre verità sconcertanti sul misterioso omicidio di frate Guillermo. Il commissario Mendez interroga Fabiana riguardo alle erbe che ha dato alla signora Dicenta e su quali fossero le sue proprietà.

La domestica appare molto in difficoltà e non sa come rispondere alle domande del poliziotto. È stata Ursula a uccidere il mentore di padre Telmo?

Accecato dalla rabbia, padre Telmo affronta il priore Espineira e lo accusa di aver ucciso la sua guida spirituale. Il vescovo, però, nega tutto. Dall’omicidio di frate Guillermo, Augustina appare molto agitata e sembra nascondere qualcosa.