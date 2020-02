Tempesta D’Amore anticipazioni 17-23 febbraio: Paul se ne va

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore garantiscono ai telespettatori scene ad alta tensione e clamorosi colpi di scena. Mentre Meyser continua a indagare sul misterioso ferimento di Christoph, Valentina inizia a ricordare tutto ciò che è successo quella notte dell’incidente. Paul, distrutto per la morte di Romy, lascia l’hotel.

Nel frattempo, la struttura alberghiera si prepara ad accogliere la sorella di Christoph. Ecco gli spoiler delle puntate della popolare soap bavarese in onda su Rete 4 da lunedì 17 a domenica 23 febbraio.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: la decisione sofferta di Paul

Robert, per il bene della figlia Valentina, decide di costituirsi e di fingere di essere stato lui a investire Christoph. Denise, intanto, scopre che Annabelle ha ricattato Joshua e non riesce a perdonare il fidanzato per non essersi fidato di lei.

Distrutto per la morte della moglie Romy, Paul decide di lasciare il Furstenhof per qualche giorno. Allo stesso tempo, il rinomato hotel si prepara ad accogliere Linda, la sorella di Christoph. Dopo aver scoperto le intenzioni di Robert, Eva cerca di convincere il marito a parlare con Valentina per raccontarle la verità sull’incidente di Christoph.

Il cuoco rifiuta la proposta di sua moglie. Nel frattempo, Denise informa zia Linda che il dottor Lowenstein ritiene necessario operare urgentemente Christoph. La sorella di quest’ultima decide di ascoltare il consiglio di questo luminare della medicina. Come reagirà Annabelle?

Valentina ricorda tutto

Le anticipazioni delle puntate della soap ‘Tempesta D’Amore’ in programma fino al 23 febbraio, si concentrano sul misterioso ferimento di Christoph. Anche se Robert ha confessato di aver investito il signor Saalfeld, il commissario Meyser fa fatica a credergli. Nel frattempo, Valentina accompagna Eva in ospedale. Durante la guida, la ragazza inizia a ricordare ciò che è successo dopo la festa del suo 18esimo compleanno.

Annabelle scopre che il signor Saalfeld verrà operato il giorno dopo e cade in prenda allo sconforto totale. Nel frattempo, la figlia di Robert racconta a Eva di aver investito il padre di Denise con la navetta del Furstenhof. Subito dopo, Valentina decide di confessare tutto al commissario Meyser.