“Ylenia è viva, ha solo paura…”: arriva la segnalazione choc sulla figlia di Al Bano e Romina Power

Yari Carrisi si confessa a Rivelo, su Real Time

Difficilmente Yari Carrisi rilascia delle interviste televisive. La settimana scorsa, però, il secondogenito di Al Bano e Romina Power ha accettato di rispondere a delle domande di Lorella Boccia, conduttrice di Rivelo, programma in onda su Real Time.

Il ragazzo ha parlato molto della sua famiglia, ovvero della scomparsa della sorella Ylenia e del padre che, oltre ad essere un genitore per lui è stato anche un fratello. E a proposito dalla sparizione della primogenita della storica coppia, l’ex fidanzato di Naike Rivelli ha rivelato alcuni particolari inediti. Andiamo a vedere nel dettagli quali sono.

Le parole per il padre e la sorella Ylenia Carrisi

Intervistato da Lorella Boccia a Rivelo, Yari Carrisi ha confessato che suo padre Al Bano è un uomo incredibile. Anche lui ha fatto tanti libri e video, nessuno lo conosce come il suo primogenito. Subito dopo il secondogenito di Romina Power ha parlato della sorella Ylenia, scomparsa nel 1994 quando era in vacanza a New Orleans. Il ragazzo ha rivelato che ha trascorso anni della sua vita a cercarla.

Poi la svolta, dicendo di essere sicuro che sia ancora in giro e che non si faccia vedere per paura di una troppo esposizione mediatica. Purtroppo da qual famoso 4 gennaio la sua famiglia non ha più avuto sue notizie e la stampa ha esagerato per le notizie che hanno pubblicato parlando di Ylenia.

Per Yari Carrisi la sorella Ylenia è ancora viva

Parlando con Lorella Boccia, Yari Carrisi ha confessato che vede Ylenia nei suoi sogni e gli dispiace perché la sorella non doveva andare in quel posto, secondo lui Belize è un posto dark, quindi doveva recarsi in India, un luogo spirituale.

Nel corso della sua ospitata a Rivelo, il Carrisi junior ha concluso dicendo che Ylenia era una persona meravigliosa, di una bellezza e cultura unica. Per questa ragione per lui è stato molto difficile trovare una compagna dopo aver avuto una madre e una sorella del genere.