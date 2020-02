Mara Venier svela tutto: “Un programma in Rai insieme a Maria De Filippi”

Mara Venier propone un programma in Rai con Maria De Filippi

La 70esima edizione del Festival di Sanremo ha chiuso i battenti da quasi dieci giorni ma ancora se ne parla soprattutto per la vicenda Morgan e Bugo. Ma di recente anche Mara Venier ha detto la sua sulla kermesse canora, esprimendo un grande desiderio.

Ricordiamo che la professionista veneta è stata una delle co-conduttrici della manifestazione al fianco di Amadeus ma ora la donna vorrebbe puntare più in alto coinvolgendo anche una cara a emica e collega: Maria De Filippi.

Festival di Sanremo a Venier, De Filippi e Ferilli?

Durante la messa in onda del suo programma ‘Chiamate Mara 3131’, Mara Venier ha lanciato una vera e propria provocazione ai vertici di Viale Mazzini. In poche parole l’artista veneziana vorrebbe condurre un programma in Rai insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

In pratica il programma in questione è il Festival di Sanremo e con loro tre vorrebbe anche ben otto uomini, per essere precisi otto fidanzati vip famosi, ma anche politici. Zia Mara non vuole gente che non fa nulla, ma delle presenza molto forti che le fanno da valletti. L’ipotesi della moglie di Nicola Carraro non è proprio remota visto che Amadeus non vuole fare un Sanremo bis e nemmeno lo showman siciliano Rosario Fiorello.

Maria De Filippi e il rapporto con la conduttrice veneta

Per Maria De Filippi non sarebbe la prima volta al Festival di Sanremo, infatti lo ha condotto un po’ di anni fa insieme al collega toscano Carlo Conti. C’è da dire, inoltre, che negli ultimi tempi molti Big in gara alla kermesse canora provengono dal suo talent show Amici.

Poi c’è da dire anche che con Mara Venier c’è un bellissimo rapporto di amicizia, ricordiamo infatti, che quando quest’ultima è stata allontanata dalla Rai Queen Mary l’ha accolta come giudice a Tu si que vales. Gira voce addirittura che la moglie di Nicola Carraro possa sostituire Tina Cipollari a Uomini e Donne visto che l’opinionista a breve si sposerà con Vincenzo Ferrara.