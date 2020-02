Nina Moric alla macchina della verità, “Ma ti senti bene?” [Foto]

Lo aveva chiesto lei in diretta la scorsa settimana di essere sottoposta alla macchina della verità. E così è stato: nella puntata di ieri sera di Live: Non è la D’Urso, Nina Moric ha fornito tutte le risposte che avrebbero dovuto confermare che lei sta raccontando tutta la verità.

Ricordiamo che il riferimento è alle accuse di violenza formulate dalla donna nei confronti dell’ex compagno Luigi Favoloso.

La macchina della verità di Nina Moric, le domande

Nina Moric non si è sottoposta, come avvenuto per il fidanzato di Antonella Elia, alla macchina della verità in studio. Lo ha fatto in collegamento mentre negli studi di Barbara D’Urso si trovava, tra gli altri, l’intera famiglia Favoloso. Le domande che la D’Urso ha posto alla Moric sono state precedute, come di consueto, da una domanda di prova necessaria per tarare la macchina. È stato chiesto “Nina sei nata in Croazia” e naturalmente la risposta vera è “Sì”.

Iniziano, dunque, le domande inerenti il rapporto con l’ex compagno. “Sei stata fidanzata con Luigi Favoloso?” le viene chiesto. “Sì” è la risposta che risulta essere vera. “Luigi Favoloso ha usato la vostra storia per farsi pubblicità?” continua la D’Urso. Anche in questo caso la risposta è affermativa e la macchina dice che è la verità.

Alla domanda “La mamma di Luigi sfrutta la situazione per diventare famosa?” la modella croata risponde nuovamente “Sì” e risulta essere vera. Dal momento che Favoloso aveva, poi, affermato che i lividi derivassero da interventi di liposuzione, la domanda successiva è stata “Ti sei mai sottoposta a liposuzione sui fianchi?”. La risposta è “No”, giudicata dapprima falsa e successivamente vera.

Le ultime due domande recitano “Hai mai raccontato bugie su Luigi Favoloso durante le tue interviste live?” e “Ti stai vendicando di Luigi come lui sostiene?”. Ad entrambe Nina Moric risponde di “No” risultando risposte vere.

La polemica sullo stato della Moric

Se le risposte alla macchina della verità sono risultate tutte veritiere, a destare qualche perplessità è stata la condizione di Nina Moric. Troppo pacata, quasi addormentata al punto da far preoccupare anche la conduttrice che le chiede “Ma ti senti bene?”.

Emblematico il pensiero di Luigi Favoloso che tuona “La regola della macchina della verità è che non si deve essere sotto l’effetto di alcol, droghe o psicofarmaci” alludendo come lo stato della Moric sottintendesse l’utilizzo di qualche sostanza proibita.