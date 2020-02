Fiore Argento da Barbara D’Urso, “è stato Pietro a chiamare i paparazzi?”

Nelle ultime settimane l’ombra del tradimento è calata sulla casa del Grande Fratello VIP. Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, avrebbe tradito la compagna con la sua ex, Fiore Argento. A seguito delle ultime giustificazioni dell’uomo, in diretta tv, al GF VIP, proprio Fiore Argento ha deciso di raccontare la sua verità a Live: Non è la D’Urso.

Pietro Delle Piane e le foto con Fiore Argento

Alcune settimane fa, nella casa del GF VIP, Alfonso Signorini aveva mostrato ad Antonella Elia le foto del compagno con una misteriosa bionda. Si è poi scoperto trattarsi dell’ex compagna Fiore Argento.

Inutile dire come questi scatti abbiano suscitato scalpore come anche la macchina della verità di Pietro Delle Piane. L’uomo, le cui risposte erano tutte false, ha giudicato la macchina della verità una buffonata e ha sempre sostenuto che tutto fosse una montatura.

Le stesse parole le ha utilizzate pochi giorni fa, entrando per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia. Fiore Argento sarebbe solo un’amica che lo stava consolando per l’assenza dell’Elia.

La verità dell’ex compagna di Pietro Delle Piane

Se Pietro aveva sostenuto di aver ricevuto molte telefonate da Fiore Argento, la donna ha da subito smentito questa cosa. “Non è vero che io l’ho chiamato tante volte, gli ho solo mandato un messaggio dicendo che se avessi avuto qualche notizia su eventuali casting lo avrei avvisato dato che sta passando un periodo lavorativo difficile”. Poi prosegue “Mi chiamò dicendo che aveva voglia di parlare di Antonella”.

Sarebbe proprio la Elia l’argomento dell’incontro tra i due ex. La donna ha confermato di averlo incontrato per un pranzo ma che alla base non c’erano motivi di lavoro come affermato dall’uomo.

E sui paparazzi? Molte le allusioni, anche da parte degli ospiti, che iniziano a far venire a galla una verità molto scomoda per Delle Piane. Il sospetto che si è levato dallo studio è che li avrebbe chiamati lui. Ne sapremo di più prossimamente anche perché tutti ci si è chiesti “Perché architettare tutto questo e fare del male ad Antonella Elia? Per trovare lavoro?”.