Nina Moric si è fatta sedare per fare la macchina della verità? “Vergognosa” (VIDEO)

Ieri, domenica 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Live, non è la D’Urso. L’argomento che ha generato maggiore scalpore ha riguardato Nina Moric, la quale si è sottoposta alla macchina della verità.

Prima di procedere con le domande, però, Barbara D’Urso ha fatto entrare in studio Luigi Favoloso, sua madre e suo padre, i quali si sono confrontati con le cinque sfere. Una volta ultimato il confronto si è passati alla parte clou, ma qualcosa è andato decisamente storto.

Nina Moric sembrava sedata

Nina Moric ha chiesto spontaneamente alla conduttrice Mediaset di sottoporsi alla macchina della verità. Tale esperimento, però, è stato fatto direttamente da casa sua e la cosa ha generato qualche sospetto. Ad ogni modo, una volta aperto il collegamento, la modella è apparsa sin da subito alquanto strana.

Il suo sguardo era assente, così come i suoi interventi durante il dibattito. In molti, infatti, hanno creduto che fosse sotto effetto di stupefacenti o di farmaci. La “conferma”, secondo la maggior parte dei telespettatori, è arrivata nel momento in cui si è dato il via all’esperimento.

La conduttrice le ha augurato innanzitutto una buona sera e la croata ha risposto in modo quasi impercettibile. Dopo poco si è cominciato con le domande di routine. Il modo in cui rispondeva la protagonista, però, non ha affatto convinto i telespettatori.

Macchina della verità falsata?

Dopo un po’ di tempo, si è arrivati alle domande fulcro del test. La D’Urso le ha domandato se si fosse mai sottoposta ad un intervento di liposuzione ai fianchi e la risposta è stata falsa. In quel momento, però, Nina Moric ha chiesto che le venisse sottoposto nuovamente il quesito in quanto la macchina della verità avesse sbagliato. La conduttrice l’ha assecondata e nel secondo caso la risposta è risultata vera.

Successivamente, le ha domandato se tutto questo fosse solo un modo per vendicarsi di Luigi Favoloso, lei ha risposto con un flebile no e la risposta è stata vera. Tutte le domande, tranne quella sulla liposuzione, sono risultate vere, ma Favoloso in studio ha sollevato una questione.

La macchina in questione è attendibile quando chi si sottopone non è sotto effetto di stupefacenti, alcol o psicofarmaci e Nina, in quella circostanza, aveva sicuramente assunto una di queste sostanze. Anche la padrona di casa si è preoccupata e ha chiesto alla Moric se stesse bene. (Clicca qui per il video)