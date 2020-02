Nina Moric sbotta dopo le accuse a Live: ecco perché sembrava sedata e aveva gli occhi chiusi” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Nina Moric ha effettuato la macchina della verità ma il web si è scatenato con pesanti accuse. Molti telespettatori, infatti, hanno notato che le sue condizioni non fossero propriamente normali.

La donna sembrava fosse sotto effetto di psicofarmaci o sedativi, modo decisamente furbo per manipolare il risultato del test. Ad ogni modo, dopo tutte le insinuazioni da parte del popolo del web e del suo ex Luigi Favoloso, Nina ha deciso di raccontare la sua verità anche attraverso il profilo Instagram.

Le accuse contro Nina Moric

Subito dopo la puntata, la modella croata si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. Nina Moric ha respinto tutte le accuse da parte di chi ha insinuato che fosse drogata o ubriaca durante l’esperimento. Per tutta la durata dell’intervista al suo ex e ai suoi ex suoceri, la donna ha sempre avuto gli occhi chiusi. Anche nel momento in cui è stata chiamata a rispondere alle domande, la sua voce si sentiva appena.

Stando a quanto asserito da Favoloso e da molti utenti del web, Nina non era lucida in quel momento. Allo scopo di mettere a tacere tutti questi pettegolezzi, la Moric ha deciso di fare un po’ di chiarezza sui social. La donna ha smentito ogni accusa ed ha detto di essere solo stanca di tutta questa storia. Inoltre, ha anche svelato il motivo per il quale ha sempre avuto gli occhi chiusi.

La modella risponde sui social

La modella ha spiegato che per tutta la durata dell’intervista alla famiglia del suo ex compagno lei ha avuto le cuffie nelle orecchie con la musica a palla. Il motivo risiede nel fatto che non voleva minimamente ascoltare tutte le bugie che hanno raccontato gli ospiti di Barbara D’Urso. Inoltre, voleva rilassarsi e prepararsi al test che avrebbe dovuto affrontare.

Alcuni utenti le hanno creduto, sta di fatto che le hanno mandato dei messaggi di conforto e sostegno. Altri, invece, hanno continuato a formulare accuse contro Nina Moric dicendole di essere solo un’attrice che sta facendo di tutto per passare per la vittima.