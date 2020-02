Grande Fratello Vip: svelati i tre nuovi ingressi di oggi lunedì 17 febbraio

Ecco chi entrerà come nuovo concorrente nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di tre nuove vip

Grande Fratello Vip: tre vip pronte ad entrare nel reality

Alfonso Signorini la scorsa settimana aveva annunciato, con un “forse” di precauzione, che questa settimana sarebbero entrati nella Casa del Grande Fratello Vip dei nuovi concorrenti.

Ebbene, nelle ore successive 361Magazine ha anticipato che una vip pronta ad entrare è Patrizia Rossetti, nota conduttrice italiana e per niente nuova al mondo dei reality. (Continua dopo la foto)

Tuttavia, a poche ore dalla puntata di lunedì 17 febbraio sono spuntate altre due indiscrezioni. Pare che entreranno anche l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese e la prorompente modella Natalia Bush. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Probabilmente solamente una di loro potrà rimanere davvero nel reality, ma per ora non sono state svelate tempistiche e modalità. Voi che cosa ne pensate di questi nuovi personaggi per il reality?

Il televoto

Nella puntata di lunedì 17 febbraio un concorrente tra Fabio Testi e Serena Enardu dovrà lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. Da quello che si legge nel web e sui social sembra che Serena avrà la peggio. Il pubblico non l’ha mai voluta nel reality, votando contro di lei nella prima settimana. La produzione ha deciso comunque di farla entrare come concorrente, poi quando è stata mandata al televoto non era prevista l’eliminazione.

Tanti utenti si stanno lamentando per questo trattamento di favore nei suoi confronti e anche Pago inizia a perdere consensi. Questa volta Serena lascerà il programma? Fabio Testi ha superato indenne le ultime nomination che l’hanno visto protagonista.

Le ultime vicende della Casa

Paolo e Clizia continuano a baciarsi appassionatamente, nonostante lei avesse avuto dei dubbi sul continuare questo flirt davanti alle telecamere. Pago e Serena hanno ritrovato un certo equilibrio. Tuttavia, sono nati degli scontri anche forti. Antonella Elia ha accusato Patrick di averla spinta e per questo Serena ne continua a chiedere la squalifica.

Licia Nunez si è scontrata con Antonella, Adriana e Pago. Insomma, dopo un iniziale periodo di felice convivenza, iniziano a venir fuori i caratteri e i vip iniziano a non sopportarsi più, come nel caso di Antonella e Fernanda Lessa. Che cosa succederà nelle prossime puntata del Grande Fratello Vip?