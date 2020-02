Francesca Cipriani a Barbara Alberti, “è una parac**a”

Era stato annunciato a lungo il confronto, molto atteso, tra Barbara Alberti e Francesca Cipriani. Questo a seguito delle parole offensive che la scrittrice, ex concorrente del GF VIP da cui ha preferito ritirarsi, ha pronunciato nei riguardi della ragazza.

Un incontro chiarificatore che, però, non c’è stato. Era tarda notte quando Barbara D’Urso ha confermato, in diretta, che la Alberti “non se l’è sentita” di partecipare. Confronto rimandato.

Barbara Alberti non si presenta ma scrive una lettera

Barbara Alberti, lo ricordiamo, aveva insultato molto pesantemente Francesca Cipriani quando si trovava all’interno della casa del GF VIP. L’aveva definita, tra le altre cose, una “prosciuttona rifatta” suscitando l’ira, poco contenuta, della Cipriani che più volte si è sfogata in merito nelle trasmissioni di Barbara D’Urso.

Ieri sera, a Live: Non è la D’Urso doveva esserci il confronto tanto atteso che, però, la Alberti ha evitato all’ultimo momento telefonando in redazione e spiegando di “non essersela sentita”. Sono proprio queste le parole che la D’Urso ha utilizzato comunicando la cosa alla Cipriani che, invece, era in studio insieme ad altri ospiti. “Non se l’è sentita!” ha detto la conduttrice, nello stupore generale.

Ha poi svelato che la Alberti ha comunque inviato una lettera a Francesca Cipriani. Una busta chiusa, infatti, si trovava proprio all’interno dell’ascensore dove sarebbe dovuto avvenire il confronto. Data l’ora tarda, però, non è stato possibile leggerne il contenuto durante la diretta di ieri sera. “La leggeremo domani a Pomeriggio Cinque” ha promesso la D’Urso mentre la Cipriani si recava a prendere la busta.

Francesca Cipriani, la reazione

Data la spontaneita, anche eccessiva, che ha sempre contraddistinto la Cipriani, anche in quest’occasione l’ex pupa non ha trattenuto la sua reazione. La ragazza si è mostrata delusa dal mancato confronto dato che si aspettava quanto meno le scuse dalla Alberti per le offese che l’hanno anche fatta piangere.

La Cipriani ha commentato seccamente l’assenza della scrittrice aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco “È na paracu*a!” ha tuonato. Non rimane che attendere la trasmissione di oggi pomeriggio per scoprire il contenuto di questa famigerata lettera. Conterrà le scuse della Alberti?