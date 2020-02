Sapete che Al Bano Carrisi ha un fratello? Ecco Franco, identico al Maestro (FOTO)

Di Al Bano Carrisi sappiamo completamente tutto. Da anni sotto i riflettori sia per la sua vita sentimentale che per il suo successo, l’ex di Romina Power riesce sempre ad incuriosire il pubblico. Forse, però, non tutti sono a conoscenza del fatto che ha un fratello di nome Franco che gli somiglia molto. Vediamo nei dettagli chi è.

Al Bano e Franco uniti dalla stessa passione