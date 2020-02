Pietro Delle Piane svela fatti intimi di Barbara D’Urso, lei sbotta e spegne il microfono (VIDEO)

La puntata di ieri di Live non è la D’Urso è stata davvero esilarante. L’episodio che più di tutti, però, sta facendo il giro del web, riguarda la lite tra Barbara D’Urso e Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

L’attore è stato chiamato ad intervenire sul presunto tradimento ai danni della sua compagna. Il protagonista, però, ha sbroccato ed ha attaccato la conduttrice su questioni personali. A quel punto, la padrona di casa ha perso il controllo ed è stata costretta a compiere un gesto estremo.

Le accuse di Pietro Delle Piane

Non è la prima volta che il fidanzato di Antonella Elia si renda protagonista di momenti decisamente trash nel corso delle sue ospitate televisive. Quello che è accaduto ieri sera, però, ha superato ogni limite, sta di fatto che Lady Cologno ha compiuto un gesto mai fatto prima. L’attore era in collegamento e, nel difendere la sua posizione, ha toccato tasti che avrebbe fatto meglio a non menzionare.

Pietro Delle Piane, infatti, ha detto a Barbara D’Urso di essere andato spesso a casa sua da sua sorella Daniele, la quale lo telefonava per farsi raggiungere quando la conduttrice era impegnata al lavoro.

Subito dopo sganciata questa bomba, la presentatrice ha sbarrato gli occhi ed ha provato con tutte le sue forze a mantenere la calma. In modo glaciale ha provato a replicare alle dichiarazioni, ma è stata continuamente interrotta dall’attore.

Lo sfogo di Barbara D’Urso contro il fidanzato della Elia

A quel punto allora, dopo averlo più volte minacciato di spegnergli il microfono se non si fosse calmato, è stata costretta a procedere. Barbara D’Urso, infatti, ha silenziato Pietro Delle Piane e gli ha fatto una ramanzina senza precedenti.

La conduttrice lo ha esortato ad essere più educato e rispettoso quando è ospite a casa altrui. Inoltre, gli ha anche consigliato di non permettersi mai più di parlare di cose private che riguardano la sua famiglia. (Clicca qui per il video)

Detto questo, ha chiuso definitivamente il collegamento con il cavallo di battaglia “Salutame a soreta” non lasciando più opportunità di replica al suo interlocutore. I presenti in studio si sono uniti in un fortissimo applauso nei confronti di Lady Cologno.