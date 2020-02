Gianmarco Onestini vince El tiempo del descuento in Spagna: ecco tutti i dettagli

Gianmarco Onestini ha trionfato nel nuovo reality spagnolo. Ecco che cosa è successo

Gianmarco Onestini vince El tiempo del descuento

Vi ricorderete sicuramente di Gianmarco Onestini. Lui, fratello del più noto Luca, ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso, ma in quell’occasione non è riuscito ad emergere. Infatti, si è parlato molto poco di lui e quando Barbara l’ha fatto è stato per la vicenda legata a Ivana Icardi, che lo ha accusato di averla sedotta e abbandonata.

Tuttavia, Gianmarco è stato poi contattato dal Gran Hermano Vip 7 in Spagna ed è diventato un concorrente ufficiale. Nel reality ha conosciuto Adara Molinero con la quale è nato un sentimento. Il pubblico, però, non ha gradito perché si è ripetuta la stessa situazione che era avvenuta in Italia: Gianmarco si è avvicinato ad una ragazza impegnata. Il pubblico l’ha eliminato ma con Adara è nato l’amore.

Quando il reality è finito tra loro è successo qualcosa che li ha portati ad allontanarsi e per questo hanno partecipato ad un nuovo format spagnolo: El tiempo del descuento. I concorrenti, ex gieffini, avrebbero dovuto soggiornare un ulteriore mese nella Casa del Gran Hermano Vip per risolvere i conti in sospeso.

Ebbene, Gianmarco ha partecipato per recuperare il suo rapporto con Adara, ma a quanto pare è riuscito a recuperare anche l’affetto del pubblico. Infatti, Gianmarco ha vinto El tiempo del descuento. L’ex gieffino è riuscito a trionfare su Kiko Jimenez, calciatore, tronista ed ex naufrago. (Continua dopo il post)

La storia con Adara

Gianmarco ha partecipato al nuovo format di TeleCinco solo per recuperare il rapporto con Adara. Infatti, dopo essersi baciati e dopo che lei ha ammesso che avrebbe lasciato il suo compagno per lui, ci sono state delle incomprensioni.

Per un po’ si sono attaccati nei programmi televisivi spagnoli. Poi hanno deciso di risolvere i loro problemi a El tiempo del descuento. Adara ha abbandonato il reality dopo una settimana, preoccupata per il suo bambino, ma questo non ha impedito alla coppia di riavvicinarsi.

Gianmarco e Adara si sono scambiati lettere d’amore in cui si sono scritti di amarsi. Si sono visti e si sono fidanzati ufficialmente. Adesso che Gianmarco è libero dall’impegno con la tv spagnola, finalmente potrà stare insieme alla sua Adara. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda? Avete seguito le vicende spagnole di Gianmarco Onestini?