Barbara Alberti dà buca a Barbara D’Urso: “Era tutto pronto, ma nel pomeriggio…”

I telespettatori di Live, non è la D’Urso hanno aspettato fino all’1.30 di notte, il confronto tra Barbara Alberti e Francesca Cipriani, ma Barbara D’Urso è stata costretta a dare un triste annuncio. Tutto era assolutamente pronto, ma nel pomeriggio la scrittrice ha mandato una lettera alla produzione del programma di Lady Cologno.

All’interno di tale missiva, l’ex gieffina ha svelato i motivi della sua assenza. La padrona di casa ha fatto qualche spoiler in merito a quello che si cela al suo interno, ma la verità salterà fuori a Pomeriggio 5.

La decisione di Barbara Alberti

Barbara Alberti ha deciso di dare buca a Barbara D’Urso all’ultimo momento. La scrittrice avrebbe dovuto sostenere un confronto all’interno della famosa ascensore del programma con Francesca Cipriani. Tra le due donne non è mai corso buon sangue, secondo il parere dell’ex gieffina, la showgirl non è altro che un cumulo di silicone. La Cipriani, invece, ha etichettato la sua rivale come una “para**la”.

Insomma, se le due si fossero scontrate, i telespettatori ne avrebbero viste sicuramente delle belle, ma questo purtroppo non è accaduto. A dare il triste annuncio a tutti i telespettatori è stata direttamente la padrona di casa, la quale ha spiegato i motivi che pare abbiano spinto l’Alberti a prendere questa decisione.

La D’Urso svela i motivi

Stando a quanto emerso, dunque, Barbara Alberti non si è presentata nel salotto di Barbara D’Urso in quanto non pronta per affrontare un simile scontro. La donna ha detto di aver pensato a lungo alla vicenda, fino ad arrivare alla decisione di tirarsi indietro. Ad ogni modo, per chiarire meglio al sua posizione, la protagonista ha scritto una lettera, che sarà letta durante la prossima puntata di Pomeriggio 5.

All’interno di tale missiva sarà spiegata in modo decisamente più esaustivo la sua posizione. Intanto, Francesca Cipriani, la quale era pronta nell’ascensore per dare luogo all’esilarante scontro, non ha preso affatto di buon grado questa decisione. La showgirl, infatti, ha sbottato contro la sua rivale accusandola di essere scorretta e di non aver rispettato la parola data.