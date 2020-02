GF Vip: Andrea Montovoli parla del suo passato, nuovi dettagli su un periodo molto difficile

Andrea Montovoli ha dato qualche dettaglio in più sul segreto del suo passato. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: Andrea Montovoli parla del segreto del suo passato

Qualche giorno fa Andrea Montovoli nella notte aveva confessato a Paolo Ciavarro di voler abbandonare il Grande Fratello Vip. Il motivo? Nel confessionale è riuscito a parlare di una cosa del suo passato che l’ha fatto soffrire molto e questa è stata la sua vittoria. Inoltre, per la paura e l’imbarazzo di dover parlarne in prima serata, l’attore stava pensando di lasciare il reality.

A distanza di qualche tempo Andrea sembra essere molto più tranquillo su questo argomento. Infatti, ne ha parlato di nuovo con Paolo. Ancora una volta l’attore ha detto di non poter dire che cosa gli è successo, ma ha confessato che è stato il periodo più brutto della sua vita.

Ha passato “in quel modo” sei mesi, ma gli anni dopo non sono stati migliori. Il papà era mancato da poco e per questo lui si è lasciato andare a certe “ca***te”. Questa storia la sanno la mamma, la sorella e pochi amici. La mamma gli ha sempre detto di tenerla nascosta, ma adesso Andrea sente quasi il bisogno di condividerla con gli altri.

Sente che adesso non c’è niente di male, anche perché è stato il motivo che l’ha spinto a diventare un attore. Probabilmente, visto lo stato d’animo più sereno di Andrea, nel parlarne, Alfonso Signorini deciderà di affrontare l’argomento in una delle prossime puntate del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Voi che cosa ne pensate?

L’ipotesi di Paolo Ciavarro

Paolo, ascoltando le parole di Andrea, ha detto di aver capito che cosa gli è successo e l’ha fatto perché anche lui ha vissuto la stessa cosa con sua mamma che dopo 30 anni ha avuto il coraggio di raccontare tutto in un libro.

Come tutti sanno, Eleonora Giorgi, che ha partecipato al Grande Fratello Vip 3, ha confessato di essere stata dipendente dalla droga per tanto tempo e ne ha approfondito i dettagli in un libro. Anche il brutto periodo di Andrea Montovoli sarà legato alla droga?