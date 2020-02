Live – non è la D’Urso: da Miriana Trevisan a Eleonora Giorgi, tutti contro Serena Enardu

Nella puntata di domenica 15 febbraio alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, si sono scagliati contro Serena Enardu. Ecco tutti i dettagli

Tutti contro Serena Enardu

Serena Enardu non sta riscuotendo un grande successo di pubblico negli ultimi mesi. Da amata ex tronista di Uomini e Donne, è passata ad essere quella che ha “tradito” il suo compagno davanti a tutta Italia.

Infatti, ha partecipato con Pago alla seconda edizione di Temptation Island Vip e in quell’occasione si è lasciata andare a confidenze, ad atteggiamenti provocanti ed equivoci nei confronti del tentatore Alessandro Graziani. Alla fine, mentre Pago voleva recuperare il loro rapporto, lei ha deciso di lasciarlo.

Nei mesi successivi Serena ha trascorso un weekend con Alessandro a Cagliari, poi inaspettatamente non ha più voluto continuare il flirt con lui. Non solo, ma ha provato a riconquistare Pago, presentandosi anche al Grande Fratello Vip, dove lui è un concorrente. La produzione ha ignorato il parere del pubblico, che non la voleva all’interno della Casa, e l’ha fatta entrare come una concorrente ufficiale.

Il suo comportamento, però non piace a nessuno. Soprattutto dopo che Serena ha offeso ripetutamente la famiglia di Pago per non essere d’accordo con le sue decisioni. Anche a Live – Non è la D’Urso qualcuno ha detto la sua sull’argomento.

Live – Non è la D’Urso: gli attacchi a Serena

Domenica 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Nel talk dedicato al Grande Fratello Vip si è parlato di Pago e Serena e diversi personaggi dello spettacolo sono intervenuti contro la Enardu.

Per prima Miriana Trevisan, ex moglie di Pago e madre di suo figlio, ha detto di aver trovato Serena poco delicata e scurrile. Non solo, vorrebbe tornare indietro a quando ha detto a Pago di seguirla e aggiungere: “non annullarti per lei, non perdere te stesso”.

Amedeo Venza e Giovanni Ciacci hanno provato a dire che le colpe sono anche di Pago che sta facendo la figura dello zerbino e che in passato ha sbagliato tanto anche lui. A Miriana, però, questa definizione non è piaciuta.

Non solo, anche Karina Cascella, tornando al discorso del like ad Alessandro, non ha approvato il comportamento dell’ex tronista. Così anche Eleonora Giorgi e Stefania Orlando, le quali sono d’accordo nel dire che Serena continua a mancare di rispetto a Pago. Voi che cosa ne pensate? Stanno esagerando o siete d’accordo con loro?