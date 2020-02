Carlo Conti, la sua ex Roberta Morise lo svela solo oggi: ecco perché si sono lasciati

Carlo Conti: il successo in teatro e il ritorno de La Corrida

Carlo Conti è reduce dal grande successo ottenuto venerdì scorso con lo Show su Rai Uno. Il conduttore toscano ha portato sul piccolo schermo lo spettacolo teatrale che in queste ultime settimane ha riempito numerosi teatri italiano con la tournée insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Tra pochi giorni, invece, Conti sarà di nuovo alla guida de La Corrida, il programma dedicato ai dilettanti allo sbaraglio. Di recente l’artista fiorentino ha rilasciato un intervista parlando della sua vita privata smentendo ogni voce che lo vedrebbero in crisi con la sua compagna. E a proposito di amore, sapete per quale motivo si era lasciato con Roberta Morise?

Carlo Conti e Roberta Morise: la ragione della separazione

Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista a Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, Roberta Morise è tornata a parlare del suo ex compagno Carlo Conti. La soubrette è originaria dalla Calabria e nel 2004 si classificò alla quarta posizione al concorso Miss Italia e da una stagione affianca Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri.

La donna e il conduttore fiorentino, oggi felicemente sposato con Francesca Vaccaro, hanno avuto una relazione sentimentale durata un paio di anni fino all’estate del 2011. Al settimanale Morise ha detto che con Carlo è stata una bella storia d’amore che poi si è logorata. Ma per quale ragione?

Lo sfogo di Roberta Morise

Intervistata dal periodico di gossip Chi, Roberta Morise ha rivelato che tra lei e Carlo Conti si era creato un rapporto molto intenso, quasi come un padre ed una figlia, quindi la passione iniziale piano piano purtroppo è svanita. La soubrette calabrese ha dato la colpa alla grande differenza d’età.

La conduttrice de I Fatti Vostri, inoltre, ha detto anche di come è venuta a conoscenza che il suo ex, da sempre allergico ai matrimoni, aveva deciso di convolare a nozze con Francesca Vaccaro. Ne è venuta a conoscenza grazie ad un’amica comune che ha ricevuto l’invito e naturalmente non è rimasta indifferente alla notizia.

Quindi ha afferrato il cellulare e ha chiamato Conti chiedendogli se era vero che si sposava. Lui è stato molto vago ma la rabbia della donna è dovuta al fatto che quando stavano insieme lui le attribuiva il fatto di volere solo lei matrimonio e figli.