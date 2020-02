Temptation Island Vip: Andrea Ippoliti contro Pago e Serena, poi torna a parlare (male) di Nathaly Caldonazzo

Andrea Ippoliti, attraverso i social, ha dato la sua opinione su Pago e Serena ed è tornato a parlare di Nathaly Caldonazzo. Ecco le sue dichiarazioni

Temptation Island Vip: Andrea Ippoliti parla di Pago e Serena

Nella seconda edizione di Temptation Island Vip, insieme a Pago e Serena Enardu, hanno partecipato anche Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Quest’ultimo, in particolare, non ha avuto un grande riscontro da parte del pubblico per essersi avvicinato ad una ragazza tentatrice che poteva essere sua figlia.

Tuttavia, recentemente ha risposto ad alcune domande degli utenti Instagram e ha anche parlato di quello che sta succedendo a Pago e Serena. Lei ha intrapreso un flirt con Alessandro Graziani, con il quale ha trascorso anche un weekend a programma terminato, ma adesso si trova al Grande Fratello Vip per cercare di tornare insieme a Pago.

Ebbene, Andrea Ippoliti ha detto che cosa ne pensa. Secondo lui una persona che tradisce una volta tradirà sempre e per questo motivo non avrebbe mai perdonato Serena. Inoltre, riferendosi a Pago ha detto che gli fa tenerezza. (Continua dopo la foto)

Andrea torna a parlare di Nathaly Caldonazzo

Un utente, dopo la risposta che Andrea ha dato su Pago e Serena, gli ha fatto notare che anche lui ha tradito la sua compagna a Temptation Island Vip. A quel punto lui non ha fatto altro che ribadire la sua posizione di allora, ovvero che per lui la storia era già chiusa nel momento in cui Nathaly Caldonazzo ha parlato male di lui nel villaggio. Se è rimasto e ha iniziato una sorta di flirt con la ragazza è stato solo per ripicca e di questo aveva chiesto anche scusa. (Continua dopo la foto)

Poi ha anche voluto rispondere pubblicamente a chi era curioso di sapere se fosse tornato insieme a Nathaly Caldonazzo. In quel caso Andrea ha detto che preferisce vivere piuttosto di intossicarsi, per usare le sue parole.

Secondo lui, la showgirl lo istigava e lo portava ad avere reazioni esagerate e sbagliate. Invece, lui preferisce avere accanto una persona che lo rispetta, che lo fa sentire importante e che possa dargli serenità. Che cosa ne pensate di queste sue dichiarazioni?