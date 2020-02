Patrick Pugliese squalificato dal GF VIP per aver spinto Antonella Elia? “Violenza sulle donne”

In queste ore, nella casa più spiata d’Italia si sta consumando una diatriba. I protagonisti della vicenda sono Antonella Elia e Patrick Pugliese, il quale potrebbe venire squalificato dal GF VIP. Stando a quanto riportato dalla showgirl, il coinquilino l’avrebbe spinta durante un alterco alquanto pesante.

La donna, inoltre, sembra godere dell’appoggio di alcune sue amiche all’interno della casa, ovvero, Licia Nunez e Serena Enardu. Specie quest’ultima ha accusato il veterano del reality show di essersi reso protagonista di un comportamento ben più grave di quello di Salvo Veneziano.

La lite tra Patrick e Antonella Elia

Nella casa del GF VIP un altro concorrente rischia di essere squalificato, stiamo parlando di Patrick Pugliese. Ieri sera, lui ed Antonella Elia hanno avuto una pesante discussione in merito a chi dovesse lavare i piatti di tutti.

La showgirl ha detto al suo interlocutore di cimentarsi lui in questo lavoro dato che non l’avesse mai fatto. Patrick, però, si è rifiutato appellandosi alla decisione presa da tutti i coinquilini in precedenza.

Secondo tale accordo, ognuno deve lavare solo le cose che utilizza e sporca in prima persona. La Elia, però, ha insistito, al punto che il ragazzo l’ha mandata a quel paese. Antonella, però, sostiene che il suo interlocutore l’abbia spinta facendola scoppiare in lacrime. Dopo il diverbio, infatti, la fidanzata di Pietro Delle Piane si è sfogata con Licia e Serena ed è apparsa alquanto provata. (Clicca qui per il video)

Pugliese squalificato dal GF VIP?

Le due donne hanno sostenuto la sua amica e le hanno detto che effettivamente il comportamento del concorrente sia stato errato. La più dura è stata, soprattutto, Serena Enardu, la quale ha dichiarato che Patrick Pugliese dovrebbe essere squalificato dal GF VIP. A suo avviso, infatti, il gesto compiuto nei confronti di Antonella è decisamente più grave di quello che Salvo fece nei confronti di Elisa De Panicis.

Proprio in virtù di questo, il concorrente merita lo stesso identico trattamento dell’amico. Andando a guardare il video con attenzione, però, non sembra che Patrick abbia aggredito realmente Antonella, ma l’abbia semplicemente scostata per poter lavare i piatti. Come si comporterà il reality show in questa vicenda?