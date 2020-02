Gionny Scandal l’artista convive da anni con la depressione

Gionny Scandal a Vieni da me convive con la depressione da troppi anni: la sua cura è la musica

Gionny Scandal nella trasmissione Vieni da me spiega che da quando era bambino convive con una brutta malattia, la depressione. Infatti, nonostante questa brutta sensazione cerca comunque di combattere tale patologia.

Gionata Ruggieri, conosciuto con il suo pseudonimo artistico, spiega che è molto difficile uscire dal tunnel della depressione. Nei giorni scorsi nelle sue Instagram Stories ha pubblicato l’avviso della partecipazione al programma televisivo condotto da Caterina Balivo.

Il rapper probabilmente parlerà anche della sua carriera, delle influenze musicali che ha lo hanno condotto verso la strada del sound trap. Ci sarà sicuramente tanto da raccontare da parlare nonché, tanto da esaminare sul suo passato difficile. Il ragazzo quando era piccolo è stato abbandonato dai suoi genitori biologici ed è stato poi adottato. Nel suo Black Mood racconta di un autoritratto che gli serve anche come terapia.

Gionny Scandal e la battaglia contro la depressione

Nel corso della trasmissione televisiva Gionny Scandal vuole anche raccontare quelli che sono alcuni argomenti difficili come il male sottile che attraversa la sua vita con la patologia della depressione. Spiega che lui ci convive da diversi anni è l’unica terapia che funziona quella della musica.

A San Valentino, intanto è uscito il brano Se ci sei tu, il nuovo singolo che subito ha avuto un ottimo riscontro già a partire dai primi giorni della pubblicazione. Tratta di amore: il rapper spiega che è una dedica alle persone che almeno una volta nella vita hanno avuto la fortuna di credere in qualcuno ed innamorarsi.

La dedica d’amore e le debolezze di Gionata

La dedica del testo è per tutti coloro che hanno trovato qualcuno che ti aiuta ad andare avanti e sorridere. In più, ha voluto anche inviare un messaggio alla sua ex compagna. Ha detto che quando c’era lei li aveva la forza per andare avanti. Ora, non è facile uscire da questa storia dopo i momenti difficili che i due hanno superato insieme.

Gionny ha confessato che quando era insieme alla sua ex si sentiva molto più felice, tutto sembrava meno brutto in quanto lei riusciva ad amarlo con i suoi pregi ed i suoi difetti, nonostante tutto. Il rapper GionnyScandal, non ha paura a confessare tutte le sue debolezze davanti ai microfoni di Caterina Balivo, con cui probabilmente farà una lunga riflessione.