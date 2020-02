Miriana Trevisan attacco a Serena Enardu “Piangi per Pago e pensi ad Alessandro?

Miriana Trevisan e le paroel di attacco a Serena Enardu: ecco cosa non la convince sull’ex tronista di Uomini e Donne

Miriana Trevisan dice la sua in merito al rapporto tra Serena Enardu e éago nella trasmissione del Mattino Cinque. Infatti, l’ex compagna di Pago, spiega che l’ex tronista Sarda mentre piangeva per il suo compagno Pago, alla fine però pensa ad Alessandro.

Ospite della trasmissione di Federica Panicucci insieme a Giovanni Conversano, Miriana Trevisan spiega che Serena Enardu probabilmente non è stata molto chiara con il suo fidanzato in merito a quello che è successo con il tentatore Alessandro. C’è qualcosa che non è chiaro nel corso delle ultime settimane e quindi la bella Miriana ha voluto ribadire le parole di Giovanni Conversano.

L’ex compagna di Pago ha detto che lei aveva avuto una visione romantica di quello che stava succedendo pensando che i due si amassero ancora. Però di certo era meglio non che la bella tronista non andasse a controllare il profilo del tentatore, mettendo gli dei mi piace.

Miriana Trevisan ribadisce le parole di Conversano

Rispetto le accuse molto pesanti di Giovanni Conversano, invece Miriana Trevisan è un po’ più morbida nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Lei vede del romanticismo del modo di fare di Serena che invece di pensare a ricostruire il suo rapporto con Pago si è concentrata troppo su i mi piace nei profili Social del tentatore Alessandro.

Pure in merito a quello che è successo ad esempio con la famiglia di Pago che non l’ha perdonata per quanto fatto nel corso della trasmissione Temptation Island. Secondo Trevisan, ci sarebbero delle contraddizioni nel comportamento dell’influencer sarda. Infatti lei non ha mai chiesto scusa alla famiglia di Pago nonostante abbia avuto diverse occasioni.

La risposta di Conversano sul caso Pago

Secondo Giovanni Conversano la risposta a queste domande è molto facile. L’ex fidanzato di Serena Enardu spiega che probabilmente i due si sono messi d’accordo perché sono alla ricerca di fama di popolarità.

Miriana Trevisan invece ha un approccio un po’ più morbido rispetto a questa vicenda. Quello che è certo è che gli animi sono molto tesi sia all’interno della casa del Grande Fratello vip 2020.

Nel corso di questa edizione, i due hanno avuto dei momenti di tensione molto forte oltre però anche a degli avvicendamenti amorosi che si possono definire come memorabili.