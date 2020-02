Fiore Argento racconta la sua verità sull’incontro con Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia

Pietro Delle Piane e Fiore Argento: cos’è successo davvero? I due hanno delle versioni contrastanti sull’incontro che aveva fatto infuriare Antonella Elia

Ci sono molti dubbi ancora in merito a quello che è successo tra Pietro Delle Piane e Fiore Argento. Tutto è iniziato quando Roberta Ruiu, ospite a Mattino 5, ha spiegato che Pietro Delle Piane ha architettato tutto bene per avere un po’ di visibilità.

La bionda è tornata da Federica Panicucci spiegando quello che è successo e soprattutto, in che modo si sta comportando il compagno di Antonella Elia in televisione. Secondo lui, Antonella non ha bisogno di presentazioni ma lui invece vuole essere famoso e quindi sta cercando di sbarcare in Tv mettendo in luce questo comportamento un po’ ambiguo.

Fiore Argento sbugiarda Pietro Delle Piane

Fiore Argento ha partecipato alla trasmissione Live Non è la d’Urso facendo intendere che aveva notato dei comportamenti strani in Pietro fin da quando aveva telefonato. Roberta Ruiu, sfruttando questo indizio spiega che probabilmente Fiore non era complice con lui, ma l’aveva utilizzata per creare un finto scoop.

Nell’intervista Roberta Ruiu, emerge che c’è qualcosa di poco chiaro nel comportamento di Pietro Delle Piane. Al di là di tutto però, quello che è certo è che anche quello che non ha aiutato è la reazione di Antonella che subito si è calmata quando ha iniziato a parlare di presunti progetti.

E’ come se le avesse detto qualcosa in codice. Intanto, la situazione fa ancora molto discutere sia fuori che all’interno della casa più spiata d’Italia.

La versione di Fiore in tv

Fiore Argento ospite della trasmissione Live Non è la d’Urso racconta la sua verità sul rapporto con il fidanzato di Antonella Elia. Ha detto che lei non lo ha mai chiamato e gli ha mandato un messaggio per sapere se aveva notizie sui casting.

Il giorno della foto, era stato lui a telefonarle dicendo che voleva parlare di Antonella perché si sentiva molto solo. In merito ad alcuni progetti di lavoro di Dario Argento, la ragazza ci tiene a sottolineare che questa cosa non è affatto vera e anzi, ha anche voluto specificare che lei non ha mai fatto un nome a suo padre che non comunque non le darebbe retta.

Inoltre, Fiore dice anche che lui aveva chiesto di essere coperto ma lei invece ha preferito dire la verità. Quello che è certo è che tra Pietro e Fiore c’era stato un flirt nel 2016 e lui aveva detto di averla incontrata soltanto perché c’erano in campo dei progetti cinematografici. Cosa assolutamente smentita dalla figlia di Dario Argento.