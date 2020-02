Antonella Elia GF Vip una furia contro Licia Nunez offese pesanti

Antonella Elia e Licia Nunez, tensione alle stelle: volano paroloni e offese tra le due, è panico nella casa del Grande Fratello

Tra Antonella Elia e Licia Nunez, parole di tensione e di offesa. Nei giorni scorsi all’interno della casa di Grande Fratello vip 4 c’è stata una forte lite. Tutto è iniziato quando si è discusso in merito alla lite tra Antonella e Patrick Ray Pugliese.

I concorrenti della casa del Grande Fratello si sono divisi in due fazioni: chi appoggia uno e chi l’altro. Antonella ha detto che è rimasta un po’ male perchè Adriana Volpe è poco chiara nei suoi confronti e addirittura continuerebbe ad essere amica di Patrick nonostante tutto. Antonella però, nervosissima, intanto si è scontrata con Licia.

La shogirl con una voce amareggiata ha detto alla bella influencer Licia che quando si è amici bisogna prendere una posizione proprio come lei lo aveva fatto in passato. La discussione però è degenerata. Antonella ha sostenuto che c’è rimasta molto male invece, che Adriana ha giustificato Patrick: ha parlato e giocato con lui come se nulla fosse accaduto!

Antonella Elia e la lite con Licia Nunez

Licia Nunez però, prima di parlare di altre persone, ha detto ad Antonella Elia che le doveva dire che cosa pensa di lei perché non le piace parlare di altro se non ha chiaro quello che ha di fronte.

Allora Antonella ha risposto che lei non riesce a dirglielo perché è stata ossessiva nei confronti di Adriana Volpe e di conseguenza, non è certa della sincerità della donna come di quella di nessun altro concorrente.

Antonella poi ha sottolineato che secondo lei è difficile capire quali sono i rapporti veri che si creano nella casa. Licia non poteva credere a queste dichiarazioni perché invece lei crede nella sincerità degli altri e dice di non avere assolutamente nulla da ridire nei confronti di Adriana Volpe.

La tensione alle stelle e le lacrime di Antonella

In più Antonella in passato ha avuto, secondo Licia Nunez, opinioni discordanti su Adriana Volpe tanto che l’aveva chiamata egoista e oca giuliva. Quando Licia ha fatto queste dichiarazioni: la showgirl è su tutte le furie perché secondo lei, era solo un modo per farle litigare. Antonella ha cacciato subito Nunez fuori dal letto.

Dopo la discussione Antonella Elia ha pianto in quanto lei diceva che si era sentita serena dopo aver parlato con Antonio ma adesso, invece era molto preoccupata e triste, perché in realtà dice che Licia ne ha approfittato con lo scopo di farla litigare con la sua amica Adriana.

La situazione è degenerata in discussioni serie: Adriana ha specificato che lei non cede in queste cose e ora la situazione è più incandescente.