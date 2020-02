Giacomo Urtis guai grossi per il chirurgo dei vip

Giacomo Urtis finisce nei guai giudiziari per una questione molto delicata: ecco cosa è successo al re del botox

Il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis, inizia ad avere un po’ di guai. Tutti lo conoscono come il re del botox, in quanto la maggior parte delle persone del mondo dello spettacolo va da lui.

Purtroppo però sta passando un periodo abbastanza complicato. E’ indagato dalla Procura di Milano che lo ha accusato di aver effettuato dei prelievi in una clinica specializzata ad alcuni pazienti, senza avere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Ora quindi il medico è nei guai insieme al legale rappresentante della Villa Arbe srl che si trova a Milano e ai due direttori sanitari. Il quotidiano Il Giorno, ha raccontato l’episodio in cui i Carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno scoperto che Urtis non ha l’autorizzazione a fare un trattamento che ha fatto, invece all’interno di quella struttura.

Giacomo Urtis e l’accusa della Procura

Giacomo Urtis è stato accusato dalla procura di Milano e ora deve affrontare il magistrato. Nel mirino è finito il trattamento di ricrescita dei capelli che il chirurgo Urtis avrebbe messo in campo.

Questo trattamento prevede il prelievo del sangue che viene centrifugato e rimesso sul cuoio capelluto per garantire una ricrescita rapida. Un modo molto diffuso per favorire la crescita dei capelli. Secondo però gli inquirenti Urtis non aveva l’autorizzazione a fare questo tipo di intervento ed a lavorare con il sangue.

Il problema è di non poco conto in quanto questa tecnica non poteva essere utilizzata, ma è un trattamento tra quelli maggiormente richiesti sul mercato. Adesso il chirurgo dovrà chiarire la posizione davanti alla Procura milanese. Le autorizzazioni per tali interventi sarebbero necessarie.

La carriera del noto chirurgo

Il chirurgo Giacomo Urtis è famoso per aver partecipato a numerose trasmissioni televisive nonché alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2017.

Appena è stata resa nota la notizia dell’indagine della procura di Milano su Urtis, subito sono arrivati tanti messaggi di solidarietà e di supporto da parte di Vip provenienti da ogni parte d’Italia. Il chirurgo è molto stimato non solo in Italia, ma anche a Londra: ha ricevuto l’affetto di tantissimi vip e dei cittadini qualsiasi.

Urtis ha fatto tantissime operazioni ai personaggi del mondo dello spettacolo. Più volte si è fatto riprendere in televisione con le fasce e dopo essersi sottoposto a diversi interventi chirurgici anche lui. Adesso deve chiarire la sua posizione per evitare altri guai con la giustizia.