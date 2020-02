Complotto tra Serena e Pago al GF VIP: Conversano svela le prossime mosse (VIDEO)

Oggi, a Mattino 5, Giovanni Conversano ha formulato delle gravissime accuse contro due concorrenti della casa del GF VIP. Naturalmente, stiamo parlando di Serena e Pago, i quali sembrerebbero aver dato luogo ad un complotto.

Nel caso specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto riferimento ad alcuni retroscena esistenti tra i due gieffini. In particolar modo, pare che prima di entrare in casa si siano sentiti parecchie volte, forse proprio per pianificare le loro mosse.

Le accuse di Giovanni contro Serena e Pago

Pago e Serena sono i concorrenti più discussi di questa edizione del GF VIP e il fatto che possano aver studiato il loro percorso attraverso u complotto sta spiazzando i fan. Il cantante avrebbe dovuto dare luogo a questo percorso da solo all’interno della casa, in modo da fare maggiore chiarezza nella sua vita.

La Enardu, però, non ha esitato un attimo ed ha deciso di interferire nel suo cammino. La donna è stata così insistente, al punto da riuscire a divenire una concorrente ufficiale del reality, nonostante il pubblico non volesse.

Secondo l’ex della fanciulla, Giovanni Conversano, la donna avrebbe organizzato tutto questo solo per attirare l’attenzione dei media su di sé. Nel corso della puntata odierna di Mattino 5, infatti, il protagonista ha detto che i due potrebbero essersi messi d’accordo. Secondo il suo punto di vista, l’esistenza di un patto giustificherebbe il comportamento di Pacifico, dato che nessun uomo potrebbe realmente perdonare quanto commesso dalla Enardu. (Clicca qui per il video)

Il complotto e le prossime mosse della Enardu

Il protagonista dell’intervista, però, non si è affatto fermato qui. Spalleggiato anche da Miriana Trevisan, ha detto che Serena e Pago si sono visti e sentiti prima di entrare in casa, cosa che testimonierebbe l’esistenza di un complotto. L’ex moglie del cantante ha confermato le parole di Conversano, ma non si è voluta sbilanciare in merito.

Giovanni, inoltre, ha anche spoilerato quelle che saranno le prossime mosse previste dal piano della sua ex fidanzata. A suo avviso, la donna non sta aspettando altro che un passo falso da pate di Pacifico. Serena, quindi, non sarebbe affatto innamorata del suo uomo, ma starebbe solo cercando un modo per ripulirsi la coscienza e far ricadere le colpe della rottura con Pago proprio su quest’ultimo.