“Pesante e finto…”: Paolo Bonolis, arriva la pesante critica sulla sua conduzione di Avanti un altro!

Mauro Coruzzi bacchetta Paolo Bonolis per il game show di Canale 5

Il preserale di Canale 5 allieta oltre 4,5 milioni di italiani grazie alla messa in onda di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella rubrica I protagonisti della TV visti, sul magazine di gossip DiPiù Tv, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha espresso il suo punto di vista sul quiz Mediaset.

Lo speaker ha detto che Bonolis infila una battuta dietro l’altra e fa molto uso dell’ironia. Poi ha tirato le orecchie al padrone di casa dicendo che le sue affermazioni più delle volte sono abbastanza pesanti e spesso da finta di sdegnarsi. Quindi Avanti un altro! piace molto al pubblico perché non è la saga del bon ton.

Mauro Coruzzi parla dei concorrenti del quiz TV Avanti un altro!

Il Grande successo di Avanti un altro! è dovuto non solo ai conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti ma anche a tutti coloro che collaborano nel game show del preserale di Canale 5. Ad esempio Miss Claudia che nel suo salottino fa accomodare tanti personaggi bizzarri del mini-mondo. Per non parlare della Bonas, la Bona Sorte e il Bonus.

Mentre i concorrenti che si presentano al cospetto dei due professionisti romani sperano di rispondere bene alle domande e magari portarsi a casa una discreta somma di denaro. Nella sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv, Platinette ha confessato che spesso i concorrenti sono incapaci. Sono delle persone divertenti e Mauro Coruzzi li considera un caso umano.

I nuovi personaggi DEL Maestro Luca Laurenti ad Avanti un altro!

Platinette parlando ancora di Avanti un altro!, ha detto che il game show del preserale di Canale 5 piace molto perché è trasgressivo. Oltre ad esprimere il suo giudizio su Paolo Bonolis, Mauro Coruzzi ha parlato anche di Luca Laurenti.

Ricordiamo che quest’ultimo nell’attuale edizione, la nona, sta ricoprendo altri ruoli rispetto al passato. Ad esempio la bambola Luketta è lo spot ‘Vattela a pigliare in Der Cuneo’.