Il Paradiso delle signore spoiler: Rocco bacia Marina, lei reagisce malissimo

All’interno della soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore, stanno per accadere degli interessanti colpi di scena tra Rocco e Marina. Il magazziniere dello shopping center si è invaghito dell’attrice. A interferire nel loro rapporto, però, ci sarà Irene, la quale si renderà protagonista di gesti alquanto sconsiderati.

La ragazza, infatti, farà di tutto per separare il legame che si verrà a creare tra i due piccioncini. Ma cosa accadrà nella fiction? Il nipote di Agnese riuscirà a conquistare il cuore della sua prediletta?

Il nuovo incarico di Rocco e Marina

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore vedremo che Rocco e Marina si troveranno a lavorare insieme di nuovo nel fotoromanzo ambientato nello shopping center. Dopo l’enorme successo del primo esperimento, l’impresario Orlando Brivio ha chiesto a Vittorio Conti di registrare una nuova fiction. Il marito di Marta sarà ben lieto di accettare la proposta.

I protagonisti saranno, nuovamente, Rocco e Marina. I due saranno felicissimi di accettare questo nuovo impegno. La prima sarà felice di vedere la sua carriera di attrice decollare, mentre il secondo sarà entusiasta principalmente per poter lavorare al fianco della persona di cui si è invaghito. A ostacolare la nascita della loro storia, però, ci penserà Irene, la quale farà in modo di tagliare fuori la sua rivale in amore dal suo incarico.

Forti gelosie al Paradiso delle signore

Il ruolo di attrice protagonista, infatti, verrà assegnato a Lorena e questo farà scoraggiare moltissimo il giovane Amato. Ad ogni modo, Rocco, farà in modo di trovare un nuovo incarico per Marina all’interno del fotoromanzo sul Paradiso delle signore. Anche se il ruolo è decisamente marginale rispetto al precedente, il nipote di Agnese sarà molto felice di continuare a trascorrere il suo tempo al fianco della fanciulla che gli piace.

Questa decisione, inasprirà ulteriormente il comportamento di Irene, la quale spingerà Rocco a compiere un gesto sconsiderato. Il giovane, infatti, spiazzerà Marina con un bacio al di fuori dal set cinematografico. La ragazza, però, non rimarrà affatto colpita da tale intraprendenza, sta di fatto che si allontanerà molto dal suo collega.