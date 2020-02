Giovanni Conversano in diretta a Mattino Cinque: l’attacco a Serena Enardu e che cosa accadrà secondo lui

Giovanni Conversano è intervenuto a Mattino Cinque ed ha attaccato di nuovo Serena Enardu. Ecco le sue ultime dichiarazioni

Giovanni Conversano contro Serena Enardu a Mattino Cinque

Nella mattinata di lunedì 17 febbraio a Mattino Cinque con Federica Panicucci si è collegato in diretta Giovanni Conversano. Lo conoscete, era il corteggiatore di Serena Enardu a Uomini e Donne, poi diventato tronista e poi ancora il suo fidanzato.

Hanno avuto una relazione di tre anni e poi si sono lasciati molto male. Lei ha parlato ai giornali di aver subito un tradimento, lui ha parlato di una relazione che si basava soltanto sul profitto economico vista la loro popolarità.

Giovanni ha attaccato a più riprese Serena in questi ultimi mesi. Prima a Temptation Island Vip insinuando che sia stata lei quella ad averlo tradito, poi ancora in occasione del suo ingresso al Grande Fratello Vip.

A Mattino Cinque, Giovanni ha spiegato che Serena fa tutto per popolarità e può dirlo per esperienza personale. Anche con lui all’epoca in cui si presentò come sua corteggiatrice l’ha fatto solo per farsi volere bene dal pubblico.

Serena e Pago sono d’accordo? L’opinione di Giovanni

Giovanni è poi passato a descrivere la situazione di Serena e Pago. Seguendo Temptation Island Vip ha trovato che lei ne abbia fatti di tutti i colori nei confronti del suo compagno e poi, evidentemente, lo ha tradito con il tentatore Alessandro.

Ma, evidentemente, Pago per lei è l’ultima spiaggia, l’ultima occasione per riscattarsi agli occhi del pubblico e l’ultima occasione per poter avere accanto un uomo, dal momento che, se andrà male, nessuno si avvicinerà più a lei per quello che ha dimostrato.

Conversano è stato molto duro nei confronti della sua ex fidanzata, dicendo anche di preferire la possibilità che Serena e Pago siano d’accordo. Se fosse così lui vedrebbe il tutto in una maniera diversa e riuscirebbe anche a giustificarli. Infatti, secondo lui non si stanno comportando bene entrambi con frasi che non vanno pronunciate oppure con quell’atteggiamento di non dire alcune cose, di non farne altre e così via.

Non solo, ma alla fine ha invitato tutti a segnarsi la data del 17 febbraio perché è sicuro, conoscendola molto bene, che lei al primo errore di Pago ne approfitterà per ripulirsi e puntare il dito contro di lui. Sarà un’altra occasione per cercare di ottenere il consenso del pubblico. Voi che cosa ne pensate di queste accuse di Giovanni Conversano nei confronti di Serena Enardu?