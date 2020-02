Martina Nasoni contro Daniele Dal Moro: “Non è normale, sono stata insultata”

Martina Nasoni ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli ed ha duramente attaccato Daniele Dal Moro. La presentatrice, ovviamente, non ha potuto fare a meno di porgerle alcune domande in merito al percorso del suo ex flirt a Uomini e Donne.

La vincitrice del Grande Fratello non è stata affatto clemente nel commentare quanto accaduto ed in seguito ha svelato anche alcuni retroscena circa degli screzi avvenuti con il tronista.

Martina commenta la scelta di Daniele

I rapporti tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono sicuramente compromessi. I due ragazzi hanno avuto una fugace relazione subito dopo la fine del Grande Fratello. In molti ipotizzarono che il ragazzo si fosse avvicinato alla ragazza dal cuore di latta solo per ragioni economiche.

Lui ha sempre smentito, asserendo di non avere affatto bisogno dei suoi soldi. In effetti, Daniele è un ragazzo proveniente da una famiglia assai facoltosa, cosa che spesso lo ha spinto a sembrare un po’ arrogante e presuntuoso.

In ogni caso, Martina ha commentato la decisione presa dal ragazzo di prendere parte a Uomini e Donne. Su questo tema ha detto che non reputa affatto normale la scelta di fare il tronsta. Conoscendo il suo carattere e il modo in cui si era sempre dipinto, non riesce a comprendere come sia possibile che si sia voluto cimentare in questa esperienza.

La Nasoni svela le offese ricevute da Dal Moro

A suo avviso, infatti, l’attuale tronista è un ragazzo alquanto introverso, che difficilmente si apre durante una conoscenza. Inoltre, Daniele Dal Moro ha sempre criticato l’esposizione mediatica di Martina Nasoni, al punto da arrivare addirittura ad insultarla in passato. Proprio in virtù di queste ragioni, reputa il suo comportamento decisamente fuori luogo ed incoerente.

La protagonista dell’intervista, inoltre, ha anche affermato di essere dell’idea che Daniele non riuscirà a trovare la donna della sua vita a Uomini e Donne. Nonostante questo, però, si augura che possa dare luogo ad un percorso felice. Sarà davvero così? Solo il tempo sarà in grado di dare tutte le risposte a questi quesiti.