Uomini e Donne, Ivan rompe il silenzio su Sonia, ma lei replica immediatamente: ‘Da che pulpito’

Ivan Gonzalez ha risposto alle varie interviste di Sonia Pattarino, ma lei ha replicato immediatamente. Ecco il loro botta e risposta sui social

Uomini e Donne: Ivan rompe il silenzio su Sonia

La partecipazione di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip ha deluso molto il pubblico che lo aveva seguito con interesse e affetto a Uomini e Donne. Infatti, l’ex tronista ha deciso di non parlare mai della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi e tantomeno della sua scelta, Sonia Pattarino.

Ma tra loro c’è stata una relazione di sette mesi e Sonia, inevitabilmente, nel corso delle settimane ha espresso il suo disappunto e la sua delusione nei confronti dell’ex. A distanza di tempo, dopo le insistenze degli utenti social, Ivan ha deciso di rispondere alle dichiarazioni e alle interviste rilasciate da Sonia sulla loro relazione.

Attraverso una serie di Instagram Stories l’ex tronista ha detto che tutti i giornali in cui Sonia ha rilasciato un’intervista lo hanno chiamato per replicare ma lui ha rifiutato. Lui ha il numero della sua ex fidanzata e per questo, se ha qualcosa da chiarire, lo fa con lei al telefono. Non cerca il giornale per dire qualcosa o per rispondere perché vorrebbe dire cercare pubblicità più che un chiarimento.

Inoltre, ha detto di esserci rimasto male per quello che Sonia ha detto di lui perché sa di essersi comportato sempre bene e lei stessa lo ha spinto a partecipare al Grande Fratello, quello spagnolo in particolare, perché aveva ricevuto la chiamata.

Poi, dopo il viaggio in Messico, si è reso conto che la storia, “dopo sette mesi e non due giorni”, non andava più bene e dopo un paio di mesi ha accettato di partecipare al reality in Italia.

La replica di Sonia

Sonia dal suo profilo Instagram ha risposto dopo poche ore dalle dichiarazioni di Ivan. L’ex corteggiatrice ha fatto dell’ironia sul fatto che lui abbia voluto chiarire la situazione con gli utenti social piuttosto che con lei.

Sonia pensa che come lei ha fatto delle interviste, lui ha fatto le Instagram Stories, quindi “da che pulpito arriva la predica?”. Secondo lei, l’unica cosa esatta che ha detto è che la loro storia è durata sette mesi. Voi che cosa ne pensate di questa storia?