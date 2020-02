Ficarra e Picone dicono addio a Striscia la Notizia: la decisione di Antonio Ricci

Ficarra e Picone lasciano il tg satirico Striscia la Notizia

Per il 15esimo anno consecutivo Ficarra e Picone sono alla guida di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Per il secondo anno consecutivo, però, la coppia di comici palermitano termineranno la loro avventura nel programma di Canale 5 con ben due mesi di anticipo. Infatti gli anni precedenti gli attori restavano dietro il bancone fino agli inizi di giugno.

Nel 2019 si sono allontanati per volare in Africa e iniziare le riprese del loro nuovo film Il Primo Natale, poi rivelatosi un grande successo. Mentre nel 2020 Ricci ha anticipato ancora di più la loro partenza. Nello specifico Ficarra e Picone saranno a Striscia solo per questa settimana. Allora chi prenderà il posto?

Nel tg satirico arrivano Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Tra qualche giorno, infatti, a Striscia la Notizia subentreranno altri due conduttori storici di casa Mediaset, ovvero Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Il professionista pavese da tre settimane è impegnato con il game show in prime time Chi vuole essere milionario?

Mentre la soubrette svizzera da circa un mese ha finito con la seconda edizione di All Together Now, riscuotendo un discreto successo. Ma se zio Gerry arriverà al tg satirico il 2 marzo 2020, la madre di Aurora Ramazzotti giungerà solo la settimana seguente. Quindi chi affiancherà il padre di Edoardo?

Prima di Michelle a Striscia la Notizia arriva Francesca Manzini

Quest’anno c’è una grande novità a Striscia la Notizia. Infatti nella prima settimana. ossia dal 2 al 7 marzo, al fianco di Gerry Scotti ci sarà Francesca Manzini. Quest’ultima è un’imitatrice speaker di RDS che fa già parte dello staff del tg satirico di Antonio Ricci grazie all’interpretazione magistrale di Mara Venier e la complicità del deepfake.

La professionista romana ha avuto un discreto successo alla radio e nel piccolo schermo in trasmissioni come: Grand Hotel Chiambretti e Mai dire talk. Mentre lo scorso settembre era una delle concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities di Maria De Filippi.