“Perché la gatta e non la topa…”: Naike Rivelli alza la gonna e mostra la parte intima [FOTO]

Naike Rivelli spiazza il popolo del web

La scorsa settimana Naike Rivelli è stata menzionata dal suo ex fidanzato Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina Power ha rilasciato una lunga intervista a Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia.

Il musicista ha detto che con la 45enne ha fatto delle cose trasgressive ma mai un’orgia. Il secondogenito della storica coppia, infatti, ha anticipato la padrona di casa che si era indirizzata a fargli delle domande di gossip. Quello tra Yari e la figlia di Ornella Muti è un amore giunto al capolinea già quattro anni fa.

La 45enne mostra una nuova provocazione su Instagram

Nelle ultime ore Naike Rivelli ha fatto parlare di sé per qualcos’altro. Infatti la 45enne dopo alcuni post dedicati a San Valentino, la festa degli innamorati, ora si è scatenata con altre provocazioni. Nello specifico, nella giornata di domenica la 45enne ha condiviso uno scatto sul suo seguitissimo account Instagram, più di 255 mila, una foto davvero sensuale.

Si vede una donna, che a quanto pare non è la figlia di Ornella Muti, che alza la sua gonna rosa e sotto, al posto delle mutandine è presente il viso di un gatto. Inutile dire i commenti che sono apparsi sotto la foto in questione. Infatti in tanti hanno ironizzato sul fatto della topa e del micio. Tuttavia non sono mancate nemmeno le feroci critiche da parte dei soliti leoni da tastiera. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli e Ornella Muti contro Barbara D’Urso

Ma le provocazioni di Naike Rivelli non sono finite qui. Infatti, sempre sul suo profilo IG la 45enne ha condiviso anche una clip che la vede protagonista con la madre Ornella Muti. Nel video in questione si vede le due donne mentre mangiano insieme un wustel lungo fino arrivare a sfiorarsi le labbra.

Ma lo scopo della modella era quello di criticare per l’ennesima volta le trasmissioni di Barbara D’Urso. Infatti, durante tutto il filmato nel sottofondo si sene la sigla di Live Non è la D’Urso. In tanti sanno che la Rivelli e la 64enne non sopportano la tv trash di Lady Cologno.