Il Segreto trame spagnole: Matias pretende la verità da Marcela

Ci sarà spazio per nuove trame nelle prossime puntate de Il Segreto. Il sergente Campuzano mostrerà alla signora Eulalia il piano per incastrare Raimundo e Francisca, così che la sua vendetta vada a buon fine. La Montenegro, ancora alla ricerca del marito, proverà a interrogare Matias e Marcela ma entrambi non le sapranno dire nulla a riguardo.

Nel frattempo, l’Ulloa verrà attirato con l’inganno in una fattoria, sperando di trovarvi la moglie. Ad aspettarlo però ci saranno Campuzano e i suoi uomini. Matias invece, vorrà sapere la verità su Marcela e Tomas, notando da tempo lo strano comportamento della consorte.

Il Segreto: Rosa parla a Isabel del suo imminente matrimonio

Nelle prossime puntate della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, Tomas sarà furioso con Isabel, non comprendendo il reale motivo dell’astio di sua madre nei confronti di Alicia e la sua determinazione a licenziarla. Intanto, Rosa pensa al suo matrimonio con Adolfo, nonostante alcuni dubbi la assalgano all’improvviso.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Isabel farà visita alla nuora, che coglierà l’occasione per informarsi su Doña Begoña e sul suo stato mentale. Rosa confesserà ad Isabel di aver paura di trasmettere la grave patologia mentale della quale soffre sua madre ad un eventuale figlio, ma la nobildonna proverà a rassicurarla.

Rosa non si darà pace e così si sfogherà anche con Adolfo. I due non riusciranno a trattenere il loro desiderio e sarà così che passeranno la loro prima notte d’amore insieme. Come raccontano le anticipazioni della soap opera Il Segreto, Rosa non ci metterà molto a scoprire di essere rimasta incinta.

I sospetti di Matias

Proseguendo con le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, Matias inizierà a ricordare il suo ritorno a Puente Viejo. Riflettendo, si accorgerà della freddezza di Marcela e non ne capirà il reale motivo. Mettendo insieme i pezzi, il Castaneda arriverà ad una sconcertante conclusione: sua moglie lo ha tradito mentre era assente dal paesino.

Matias si recherà così alla locanda, dove troverà Marcela in compagnia di Tomas. Il Castaneda non potrà non notare la loro complicità. Con la morte nel cuore, il giovane chiederà a Marcela se Tomas è il suo amante.

La Del Molino, con le spalle al muro, sarà costretta a dire la verità. Incredulo, il Castaneda lascerà furibondo la locanda. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Matias si incontrerà con Alicia, alla quale racconterà quanto successo. Cosa accadrà ora? Non resta che attendere le prossime puntate per sapere il prosieguo delle trame.