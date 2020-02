Un posto al sole spoiler 18 febbraio 2020: Clara prende una dolorosa decisione

Nel prossimo appuntamento di Un posto al sole del 18 febbraio ne vedremo di cotte e crude. Stando agli spoiler, le vicende ruoteranno attorno ad alcuni personaggi cardine della soap opera partenopea.

Leonardo tornerà a tentare la bella Serena mentre Clara prenderà una dolorosa decisione. Infine, Arianna e Andrea faranno pace e si lasceranno alle spalle ogni incomprensione e difficoltà vissuta sinora.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 18 febbraio 2020

Il difficile periodo tra Andrea e Arianna giungerà al capolinea. Dopo la lieta sorpresa del Pergolesi, la Landi si riconcilierà con l’amato. Ad un certo punto della puntata, una notizia inaspettata giungerà a movimentare la loro quotidianità, di cosa si tratterà?

Clara, dopo aver rivelato la sua gravidanza ad Alberto, dovrà fare i conti con una triste realtà. La reazione nevrotica del Palladini spingerà la bionda cameriera a cercare una soluzione tragica. Presto Clara prenderà una decisione alquanto dolorosa e che potrebbe incasinarla ancora di più.

Nel frattempo Serena comincerà a capire di non riuscire a portare avanti la famiglia da sola in quanto si ritrova da tempo a fare la mamma single. Ed ecco che la Cirillo comincerà a riflettere sulla possibilità di dare un’altra chance al marito, ma proprio sul più bello sopraggiungerà Leonardo.

Un posto al sole spoiler: Arianna e Andrea festeggiano, Susanna ha dei dubbi

Prossimamente a Un posto al sole assisteremo ai festeggiamenti di Arianna e Andrea per l’adozione internazionale andata a buon fine. Dopo una lunghissima lotta i due riusciranno a coronare il loro sogno di formare una famiglia. Vedremo andare avanti la storia di Alberto e Clara con il Palladini preoccupato per la sua incolumità.

Dopo essere stato brutalmente aggredito dagli uomini del padre di Clara, Alberto ha cercato ‘riparo’ all’interno dello storico Palazzo che fa da sfondo a questa longeva soap. Tuttavia, la permanenza dell’uomo all’interno della Terrazza sarà tutt’altro che una passeggiata.

Momenti difficili anche per Susanna la quale si ritroverà a fare i conti con alcune incertezze interiori. La ragazza, con il matrimonio alle porte, si ritroverà a nutrire dei dubbi sul suo futuro in quanto confesserà al magistrato Nicotera di non essere del tutto sicura sulla scelta professionale intrapresa. Infine, Serena e Filippo si concederanno una cenetta romantica, determinati a voltare pagina per il bene della famiglia.