La Pupa e il Secchione e viceversa, la dedica social di Stella Manente a De Benedetti (Video)

Siamo ormai giunti alla fine dell’entusiasmante percorso de La Pupa e il Secchione e viceversa, il programma di successo di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini.

Nella trasmissione si sono messi in gioco avvenenti ragazze e grandi intelligenze del nostro paese. Il risultato è stato un mix molto divertente che ha appassionato gli italiani. Secondo quanto si legge sui social, però, per alcuni le frequentazioni sono continuate anche al termine del programma.

Un esempio potrebbe essere quello di Stella Manenta e Giovanni Tobia De Benedetti. Tra i due ci sono spesso scambi di dediche sui social. Va da sé che questo non significa che tra di loro ci sia una frequentazione assidua ma la cosa ha incuriosito non poco gli utenti del web. C’è chi si chiede se i due stiano insieme anche se lei ha dichiarato, proprio nel corso del programma, di essere felicemente fidanzata e ad un passo dal matrimonio.

Il flirt tra Stella e De Bendetti a La Pupa e il Secchione

Giovanni Tobia De Benedetti e Stella Manente sono diventati subito protagonisti del programma La Pupa e il Secchio e viceversa. Lui è laureato in lettere classiche ed è un latinista. Ha insegnato all’Istituto Italiano di Studi Classici, assistendo i docenti proprio nell’insegnamento della lingua latina. La bellissima Stella, invece, è un’influencer e modella. Sono apparse subito le sue principali caratteristiche ovvero la classe e la sensualità che non sono passate affatto inosservate agli occhi dei secchioni.

Tra i due, nonostante non fossero in coppia, si è creato subito un bel feeling. Lei ha dichiarato di essersi pentita quasi subito di non averlo scelto come compagno di viaggio in quest’avventura. Tra Stella e De Benedetti c’è stato un intenso bacio che ha fatto scoppiare il caos.

A distanza di poche ore, però, il pupo ha avuto la possibilità di cambiare la sua secchiona per tornare in coppia con Carlotta. Tutta questa serie di accadimenti hanno portato la modella e il latinista ad allontanarsi e per il resto del percorso tra i due non c’è stata più quell’intesa che aveva caratterizzato la prima parte del programma.

La dedica social di Stella Manente a De Benedetti

De Benedetti è sempre molto attivo sui social dove posta immagini che lo riguardano o citazioni in latino, del quale è un grande esperto. In molti hanno notato l’assidua presenza tra i commenti di Stella Manente che non si lascia scappare l’occasione per delle dediche al compagno di avventura.

Nell’ultimo video di De Benedetti nel quale ha parlato di un Carme di Orazio, spicca il cuore che Stella ha lasciato immediatamente tra i commenti. Al momento nessuno dei due ha parlato del presunto flirt ma la speranza dei fan del programma è che i due possano venire allo scoperto regalando una grande gioia agli amanti de La Pupa e il secchione e viceversa.