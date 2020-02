Anello perso negli USA ritrovato dopo 47 anni: gioia per una vedova

Un anello perso negli USA 47 anni fa è stato ritrovato in Finlandia. Al di là della stranezza di queste centinaia di miglia di kilometri di distanza, la legittima proprietaria del gioiello ha fatto i salti di gioia. La vedova infatti lo ha visto come un segno del suo caro defunto marito.

Anello perso negli USA: la storia di Debra

L’anello perso negli USA si trovava in una foresta in Finlandia. Apparteneva al marito di Debra McKenna, vedova 63 enne che ha potuto riavere il monile perduto quasi 50 anni fa. A regalarglielo era stato infatti l’allora fidanzato Shawn nel 1973, quando la donna frequentava il liceo e stava per iscriversi all’Università.

Durante la sua permanenza a Portland, nel Maine, Debra aveva perso l’anello. In un bagno di un magazzino lo aveva sfilato per lavare le mani, dimenticandolo sul lavabo. Di lì a poco Debra e Shawn si sono sposati e hanno vissuto insieme per 40 anni fino alla morte di lui. Nel 2017 infatti Shawn è venuto a mancare, spezzando il cuore di sua moglie.

Lo strano ritrovamento dell’anello

Lo scorso gennaio un uomo, Marko Sarinen, era nel parco di Kaarina, in Finlandia, con un metal detector. Sotto il terreno ha ritrovato un monile, cosa al quanto strana dal momento che di solito il massimo che rinviene sono tappi di bottiglia. Ripulendo l’anello ha notato la scritta “Morse High School”. La qual cosa lo ha non poco sorpreso.

Incuriosito si è dunque messo in contatto con l’associazione degli ex studenti della scuola. Dalle iniziali incise nel gioiello, SM, l’associazione è risalita all’ex studente Shawn McKenna. A confermare che fosse proprio dell’uomo, anche l’indicazione della data di laurea del 1973.

“Shawn mi ha mandato un messaggio dall’aldilà”

Debra non ha retto all’emozione quando le è arrivo per posta l’anello. La gioia era tanta, in primis per l’enorme bontà che il finlandese ha avuto nel cercare il legittimo proprietario del suo ritrovamento.

Sebbene non sappia spiegarsi come l’anello sia giunto fino a lì, Debra è sicura di una cosa. Questo anello perso negli USA e riapparso dall’altra parte del mondo, rappresenta un segno dall’aldilà del suo Shawn. Quasi sicuramente il marito vuole che lei si faccia forza e vada avanti.

Comunque sia, Debra ricorda che intorno agli anni ’90 Shawn era stato in Finlandia per lavoro, ma non aveva mai raggiunto il parco di Kaarina. E comunque allora l’anello era già perso da un pezzo.