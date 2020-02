‘Ogni vittoria togli un pezzo…’: Anna Falchi bollente, lato B e décolleté esplodono dall’intimo [FOTO]

Anna Falchi pazza per la sua Lazio che vince sull’Inter di Antonio Conte

Nonostante non sia più presente in tv come molti anni fa, Anna Falchi continua lo stesso a far parlare di se. Proprio sul suo profilo social, l’attrice non perde occasione per infiammare il web, mettendo in evidenza le sue forme e il suo fisico perfetto.

Tifosissima della Lazio, in occasione della partita di ieri Lazio – Inter, Anna si è spogliata per festeggiare la vittoria della sua squadra del cuore, con una sciarpa sul letto e un Lato B da urlo. Vediamo i dettagli.

Anna Falchi spiazza tutti

Anna Falchi non ha di certo nulla da invidiare a nessuno. Ogni giorni condivide sui social scatti sensuali e che mettono in risalto la sua bellezza fisica. Oggi ha 47 anni e sembra che il tempo su di lei si sia fermato. Spesso per omaggiare la sua squadra del cuore, ovvero la lazio, la soubrette regala ai suoi follower immagini che la ritraggono in intimo o addirittura in topless.

Anna Falchi ama molto il suo corpo e le sue forme e non ha mai avuto vergogna nel mostrarle. Infatti, nel post da lei pubblicato su Instagram poche ore fa, la vediamo ancora una volta distesa sul letto con addosso solo dell’intimo bianco in pizzo e accanto la sua sciarpa preferita.

A lasciare il pubblico maschile senza parole, il suo lato B, che si vede perfettamente. Ovviamente la foto descritta ha fatto una vera e propria strage, ricevendo quasi sessanta mila like e tantissimi complimenti. C’è da dire che non sono mancati nemmeno messaggi maliziosi ma la produttrice ha evitato di rispondere. (Continua dopo il post)

L’attrice sensuale sui social

Di sicuro molti non sapranno che Anna Falchi è una grande tifosa della Lazio ed è amante sopratutto dello stadio. Anche se non sembra, l’attrice quando non ha impegni lavorativi si concede anche delle trasferte, per amore della sua squadra.

Vista la vittoria eclatante di ieri sera, sull’Internazionale, togliendole addirittura il primo posto della classifica, la soubrette non poteva non esagerare… Sensuale e sexy come è sempre stata, la Falchi ha fatto perdere la testa a molti uomini.